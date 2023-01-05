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«Мы сами себе всё усложнили». Хави — о победе над «Интерсити»

вчера, 09:08
ИнтерситиЛоготип футбольный клуб Интерсити (Сан-Хуан-де-Аликанте)3 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился в доп. время

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил победу своей команды над «Интерсити» в Кубке Испании (4:3).

Подобное может случиться, тем более в Кубке. Семь клубов первого дивизиона уже покинули турнир. Мы сами себе всё усложнили. Мы играли намного лучше, но пропустили большое количество мячей и упустили весомое преимущество. Во всех зонах мы были недостаточно решительны.

С «Эспаньолом» все было так же: мы не довели игру до конца. Это был знак, а сегодня мы увидели еще один. К счастью, мы смогли выйти в следующий раунд.

Игра Рональда Араухо – один из самых положительных моментов. Речь шла о том, чтобы он сыграл 45 минут, но он хорошо себя чувствовал. Это очень важный футболист, воин, лидер. Его игра радует меня.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 10:17
От запасных игроков всего можно ожидать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:54
Это точно ,что то так долго возились,слабовато для лидера Испании.
протон
протон
вчера в 09:31
З гола пропустили от команды которую весь мир впервые услышал . Мы были гораздо сильнее говорит )
Чави и виноват. Как ставит игру, такой и результат. А игра в бей-беги, нет никакого тренерского замысла и домашних наработок.
Первый и второй голы - чистейший провал обороны в своей штрафной. Третий гол - жутчайший привоз Алонсо.
В целом играли плохо, причем и командно и индивидуально. Но то, что чисто по игре были намного сильнее - факт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:29
Просто случился недонастрой...
Гость
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