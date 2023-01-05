«Мы сами себе всё усложнили». Хави — о победе над «Интерсити»

Главный тренер «Барселоны» оценил победу своей команды над «Интерсити» в Кубке Испании (4:3).

Подобное может случиться, тем более в Кубке. Семь клубов первого дивизиона уже покинули турнир. Мы сами себе всё усложнили. Мы играли намного лучше, но пропустили большое количество мячей и упустили весомое преимущество. Во всех зонах мы были недостаточно решительны.

С «Эспаньолом» все было так же: мы не довели игру до конца. Это был знак, а сегодня мы увидели еще один. К счастью, мы смогли выйти в следующий раунд.

Игра Рональда Араухо – один из самых положительных моментов. Речь шла о том, чтобы он сыграл 45 минут, но он хорошо себя чувствовал. Это очень важный футболист, воин, лидер. Его игра радует меня.