Лунин хочет остаться в «Реале»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин поделился мнением о своем положении в команде. Футболист сыграл в матче Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).
Я работаю здесь уже три года. Жду и терплю. Тружусь на тренировках. Стараюсь брать максимум от тех матчей, в которых играю. Но у меня есть цели, я не хочу уходить из клуба.
Что для него лучше на данный момент знает только он сам. Парень решил остаться и через упорные тренировки добиваться своего. Тем более находясь внутри клуба он лучше представляет свои перспективы. Что ж, он ещё молод, и в его карьере может много чего произойти и изменится.
Что для него лучше на данный момент знает только он сам. Парень решил остаться и через упорные тренировки добиваться своего. Тем более находясь внутри клуба он лучше представляет свои перспективы. Что ж, он ещё молод, и в его карьере может много чего произойти и изменится.