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Лунин хочет остаться в «Реале»

вчера, 11:05

Голкипер «Реала» Андрей Лунин поделился мнением о своем положении в команде. Футболист сыграл в матче Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).

Я работаю здесь уже три года. Жду и терплю. Тружусь на тренировках. Стараюсь брать максимум от тех матчей, в которых играю. Но у меня есть цели, я не хочу уходить из клуба.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:54
Он скорее числится в Реале, а не играет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:54, ред.
Да, у парня дилемма - уйти из знаменитого клуба и играть возможно в будущем оказаться в команде намного уступающей в классе Реалу или "пахать"; на тренировках изредка выходя на поле во второстепенных матчах и ждать своего шанса.

Что для него лучше на данный момент знает только он сам. Парень решил остаться и через упорные тренировки добиваться своего. Тем более находясь внутри клуба он лучше представляет свои перспективы. Что ж, он ещё молод, и в его карьере может много чего произойти и изменится.
протон
протон
вчера в 12:14, ред.
Лунин действительно хороший кипер! Но Куртуа это другой уровень.
Вероятно, когда-нибудь станет и основным. Правда, Куртуа лишь 31 исполнится через полгода, а для голкипера это ещё далеко не возраст. Но через условные года четыре Тибо может начать сдавать, или даже задумываться о завершении карьеры - всякое бывает, не предугадаешь. А Андрею к тому моменту будет всего 27, самый расцвет.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:45
Лунин никогда не будет основным в Реале.
Лучше езжай на родину поиграй, там будут рады.
heqbgveq3f59
heqbgveq3f59
вчера в 11:22
Так и просидишь лучшие годы
Гость
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