Лунин хочет остаться в «Реале»

Голкипер «Реала» поделился мнением о своем положении в команде. Футболист сыграл в матче Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).

Я работаю здесь уже три года. Жду и терплю. Тружусь на тренировках. Стараюсь брать максимум от тех матчей, в которых играю. Но у меня есть цели, я не хочу уходить из клуба.