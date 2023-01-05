Джеко рассказал, когда планирует завершить карьеру

Нападающий «Интера» Эдин Джеко после победы своей команды в матче Серии А против «Наполи» поделился впечатлениями от забитого гола в этой игре (1:0).
В чем секрет того, что я забил 20 голов в чемпионате Италии после того, как мне исполнилось 35 лет? Упорная работа, потому что без усердного труда результата не будет. Знаю, что мне 36, но я хочу играть на высшем уровне, и единственный путь к этому – упорный труд. Я продолжу играть до тех пор, пока буду способен влиять на исход матчей.
- Всё просто - я перешёл в Интер, когда мне уже было 35.
Когда Джеко брали, как замену Лукаку, лично у меня были сомнения. Но, он полностью оправдал свой трансфер.
Джеко лучший трансфер для Интера. 2 сезона Лукаку с Лаутаро не могли в легкой группе ЛЧ занимали 3 и 4 места.
С Джеко 2 раза подряд вышли в П-о ЛЧ.
Итальянский чемпионат всегда славился футбольными долгожителями, так что ничего удивительного.
p.s. гол конечно с головы Эдин красиво занёс
- Всё просто - я перешёл в Интер, когда мне уже было 35.
Когда Джеко брали, как замену Лукаку, лично у меня были сомнения. Но, он полностью оправдал свой трансфер.
Джеко лучший трансфер для Интера. 2 сезона Лукаку с Лаутаро не могли в легкой группе ЛЧ занимали 3 и 4 места.
С Джеко 2 раза подряд вышли в П-о ЛЧ.
Итальянский чемпионат всегда славился футбольными долгожителями, так что ничего удивительного.
p.s. гол конечно с головы Эдин красиво занёс