Спаллетти: «Показанный сегодня уровень не отражает наших способностей»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А против «Интера» (0:1).

Они играли в свой привычный футбол, выставив Чалханголу против Лоботки, но мы должны были эффективно действовать в отборе мяча, чтобы лучше доставлять его вперед. Мы не смогли этого сделать на своем уровне. Более того, мы в целом действовали менее качественно, чем обычно.

Старались играть вертикально, но Ачерби неудобный оппонент: он здорово держит позицию, игрок силен физически. Повторяю, мы должны были действовать быстрее и качественнее, иначе против столь атлетичной команды нам приходится непросто.

Теперь нужно сконцентрироваться на тренировках. Показанный сегодня уровень не отражает наших способностей. Нужно вновь обрести оптимальную форму.