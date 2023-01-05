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Спаллетти: «Показанный сегодня уровень не отражает наших способностей»

вчера, 09:22
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А против «Интера» (0:1).

Они играли в свой привычный футбол, выставив Чалханголу против Лоботки, но мы должны были эффективно действовать в отборе мяча, чтобы лучше доставлять его вперед. Мы не смогли этого сделать на своем уровне. Более того, мы в целом действовали менее качественно, чем обычно.

Старались играть вертикально, но Ачерби неудобный оппонент: он здорово держит позицию, игрок силен физически. Повторяю, мы должны были действовать быстрее и качественнее, иначе против столь атлетичной команды нам приходится непросто.

Теперь нужно сконцентрироваться на тренировках. Показанный сегодня уровень не отражает наших способностей. Нужно вновь обрести оптимальную форму.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:13
Соперники поняли кто такой Хвича и стали постоянно грубить на нем. Теперь Наполи необходимо перестраивать игру, иначе будет совсем тяжко.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 14:43
Да нет, это до ЧМ вы играли выше своих способностей.
протон
протон
вчера в 14:13
Интрига возвращается! Все преследователи подтянулись! Хотя для Серии А было бы круто,что за 4 года- 4 разных чемпионов! При этом ещё 3 года подряд там забивают больше всего голов в мире!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:51
Ну а факты, на табло. Победа Интера .
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