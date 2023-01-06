Ротен: «Нужно уважать Криштиану Роналду, его карьеру и его выбор»

Экс-игрок ПСЖ оценил переход нападающего в «Аль-Наср».

У нас не получится залезть в голову Криштиану Роналду, он по-прежнему хочет играть в футбол. У него все еще полно сил.

Переход Криштиану Роналду нацелен на развитие футбола в Саудовской Аравии, это самостоятельный бренд. Цель заключается в том, чтобы все это обсуждали. Только с его подписанием аккаунт клуба вырос до миллионов подписчиков в социальных сетях, это показывает маркетинговую эффективность.

О спортивном уровне не следует рассуждать, он едет туда не для того, чтобы произвести на нас впечатление. Его игра будет другой, ибо это не чемпионат его уровня, но он едет туда с другой целью.

Нужно уважать Криштиану Роналду, его карьеру и его выбор. Он легенда футбола. Это выходит за рамки спорта. Я еще раз хочу поздравить его с тем, что он показал нам, что способен играть еще два года, заставил нас испытать эмоции.

Взгляните на его презентацию, он явно испытал выброс адреналина. Хочу сказать: «Браво, Криштиану!»