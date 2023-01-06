«Он – мистер Голс». Сунесс назвал ключевого игрока для «Тоттенхэма»

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс полагает, что нападающий Харри Кейн поможет «шпорам» попасть в топ-4 по итогам сезона АПЛ.
Мне кажется, что в итоге они смогут попасть в четверку лишь при его помощи.
Чтобы побеждать, не обязательно играть хорошо, поскольку нужны голы. Он – мистер Голс.
В 18 играх нынешнего сезона Премьер-Лиги Кейн забил 15 мячей. Англичанин занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата, отставая от игрока «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на 6 голов.
Смотреть на игры Тоттенхэма без Бентанкура и Кулушевского - такое себе удовольствие, в ТТХ много ребят, чей вклад недооценивают, да ещё и травмы. Может вклад Харри и самый большой, но зайти в топ 4 АПЛ за счёт одного игрока нереально.
Смотреть на игры Тоттенхэма без Бентанкура и Кулушевского - такое себе удовольствие, в ТТХ много ребят, чей вклад недооценивают, да ещё и травмы. Может вклад Харри и самый большой, но зайти в топ 4 АПЛ за счёт одного игрока нереально.