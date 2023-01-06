«Он – мистер Голс». Сунесс назвал ключевого игрока для «Тоттенхэма»

Экс-игрок «Ливерпуля» полагает, что нападающий поможет «шпорам» попасть в топ-4 по итогам сезона АПЛ .

Мне кажется, что в итоге они смогут попасть в четверку лишь при его помощи.

Чтобы побеждать, не обязательно играть хорошо, поскольку нужны голы. Он – мистер Голс.