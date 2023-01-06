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«Он – мистер Голс». Сунесс назвал ключевого игрока для «Тоттенхэма»

вчера, 08:21

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс полагает, что нападающий Харри Кейн поможет «шпорам» попасть в топ-4 по итогам сезона АПЛ.

Мне кажется, что в итоге они смогут попасть в четверку лишь при его помощи.

Чтобы побеждать, не обязательно играть хорошо, поскольку нужны голы. Он – мистер Голс.

В 18 играх нынешнего сезона Премьер-Лиги Кейн забил 15 мячей. Англичанин занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата, отставая от игрока «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на 6 голов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:23
Самая большая глупость Кейна - что продлил контракт в 18-м году сразу на 6 (!) лет. Давно бы играл в топ клубе за совсем другие деньги, забивал бы не меньше и собирал трофеи.
Смотреть на игры Тоттенхэма без Бентанкура и Кулушевского - такое себе удовольствие, в ТТХ много ребят, чей вклад недооценивают, да ещё и травмы. Может вклад Харри и самый большой, но зайти в топ 4 АПЛ за счёт одного игрока нереально.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:43
Вопрос в другом, перейдёт ли Кейн ради трофея в другой клуб или останется вечным бестрофейным в «Тоттенхэме»
Гость
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