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Лапорта: «Я должен был поставить „Барселону“ выше лучшего игрока в истории»

вчера, 16:29

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из клуба.

Я должен был поставить «Барселону» выше лучшего игрока в истории футбола. В той финансовой ситуации я не мог его оставить. Думаю, это было лучшим решением для клуба. На данный момент он играет за ПСЖ, и я бы не хотел это обсуждать.

Мы думаем только о «Барселоне». Лео всегда был частью клуба, и я бы хотел, чтобы эта история закончилась иначе. Есть несколько вариантов, но об этом было бы неправильно говорить. Есть определенные отношения.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:20
Всё верно сказано.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:03
Я думал он про Кокорина.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:55
На выборах победил чисто за счет имени Месси, Фонте не давал такие обещания. Потом уверял всех что всё ок, Лео возвращался домой с кубком Копы, но ему даже прощальную церемонию не смогли организовать на КампНоу.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:40
Правильно сделал, Барселона и до гнома была,и без него будет
амурец
амурец
вчера в 18:06
Лучший пиар продукт
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:35
Как был Лапорта двуликим, так и остался им... никакого уважения к нему уже нет...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:17
Для Леонидаса важнее 💰 💴
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 17:14
Выше?... Пока что Барса стекает с высоты... Плинтус уже рядом.. А Месси всё выше.. Это он сам себя решил поставить выше Месси... При Лапорте и Хави трофеев не будет... Только если случайный...
salleeh
salleeh
вчера в 17:00
Ну да, игрок который ушёл из Барселоны из за задержки зарплаты. Всё сводится к деньгам что у Лео, что у Лапорте, балаболы ещё те…
Elliada
Elliada
вчера в 16:52
Прошло 2 года, как Месси покинул Барселону. И всё это время Лапорта говорит о том, что выбрал Барселону, а не Месси. Допустим. Зачем тогда всё время говорить о Месси? Просто работай и не говори о Месси. тен Хаг всё правильно сказал, что Роналду прошлое, а он не говорит о прошлом. Вот это правильно. Зачем делать популистские высказывания?

Без Месси Барселона не выиграла ни одного трофея, ни разу не выходила из группы ЛЧ. Без Барселоны Месси чемпион мира + несколько других трофеев.
Capral
Capral
вчера в 16:49, ред.
В данном случае, интересы бездарного Кумана были поставлены выше интересов клуба и Месси, который- не лучший игрок в истории футбола, но, вероятно- лучший в истории Барсы.
протон
протон
вчера в 16:47
Добрый вечер, администрация! Ничего против не имею против корреспондента Siralex, но вопрос назревал ради моего интереса довольно давно. Как можно держать годами такую позицию на первом месте, с большим отрывом, без шквального актива, как некоторые на сайте? И есть ли возможность у любого пользователя на сайте выйти  так в лидеры?
Гость
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