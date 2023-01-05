Лапорта: «Я должен был поставить „Барселону“ выше лучшего игрока в истории»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из клуба.
Я должен был поставить «Барселону» выше лучшего игрока в истории футбола. В той финансовой ситуации я не мог его оставить. Думаю, это было лучшим решением для клуба. На данный момент он играет за ПСЖ, и я бы не хотел это обсуждать.
Мы думаем только о «Барселоне». Лео всегда был частью клуба, и я бы хотел, чтобы эта история закончилась иначе. Есть несколько вариантов, но об этом было бы неправильно говорить. Есть определенные отношения.
Без Месси Барселона не выиграла ни одного трофея, ни разу не выходила из группы ЛЧ. Без Барселоны Месси чемпион мира + несколько других трофеев.
Без Месси Барселона не выиграла ни одного трофея, ни разу не выходила из группы ЛЧ. Без Барселоны Месси чемпион мира + несколько других трофеев.