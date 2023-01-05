Лапорта: «Я должен был поставить „Барселону“ выше лучшего игрока в истории»

Президент «Барселоны» высказался об уходе нападающего из клуба.

Я должен был поставить «Барселону» выше лучшего игрока в истории футбола. В той финансовой ситуации я не мог его оставить. Думаю, это было лучшим решением для клуба. На данный момент он играет за ПСЖ , и я бы не хотел это обсуждать.

Мы думаем только о «Барселоне». Лео всегда был частью клуба, и я бы хотел, чтобы эта история закончилась иначе. Есть несколько вариантов, но об этом было бы неправильно говорить. Есть определенные отношения.