Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Я гений». Гвардиола — о заменах в матче с «Челси»

вчера, 08:10
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола охарактеризовал замены в своей команде по ходу матча АПЛ против «Челси» (1:0).

Я гений.

Победный гол в этой игре на свой счет записал Рияд Марез с паса Джека Грилиша. Оба футболиста вышли на поле за 3 минуты и 43 секунды до этого.

Гвардиола также отметил, что его замены в поединке с «Эвертоном» (1:1) нельзя назвать гениальными.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»
Вчера, 23:22
Сетьен: «Я не требовал бы от Месси победы на мундиале, он всё равно лучший»
Вчера, 16:29
О`Хара: «Это уже не тот самый „Челси“, к которому я привык»
Вчера, 15:15
Грилиш: «Представлял, что в „Сити“ забью огромное количество мячей»
Вчера, 13:52
Тен Хаг рассказал о текущем состоянии Санчо
Вчера, 13:23
Видич: «Ван Дейк – один из лучших центральных защитников, но играет не там»
Вчера, 11:52
Сортировать
Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 17:53
гений🤣 с таким составом Семак гением станет) сам же говорил в интервью, что с другой командой с слабым составом вряд ли будет так выигрывать, а тут гений😁 переобулся получается?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:23
Любой тренер с игроками на полтора млрд...изредка гений
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 16:54
В финале, Англия смотрелась не хуже Италии, а проиграла, только в серии пенальти. И полуфинал, итальянцы выиграли по пенальти. Так чем Италия лучше Аргентины?
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:49
Герд не просто бомбардир, а великий бомбардир. Он единственный, у которого голов больше, чем игр. У Пеле игр больше голов. + Герд выиграл всё: ЧМ, ЧЕ, ЛЧ, ЗМ
Elliada
Elliada ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 16:46
Величайшим игрока делает не забитые голы или кубки, а игра. Роналдиньо, Зидан, Марадона выиграли не так много и забили не так уж много. Есть игроки, которые выиграли больше и забили больше, но почему-то их не считают легендами. Яркая игра делает игрока великим.
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:41
Можно подумать ты видел Пеле. В его время телевизоров толком не у всех было. Большая часть его матчей вообще не снималась. А то, что я видел на ютубе его лучшие голы, такие сечас может забить любой. Как можно сравнивать дворовой футбол 60-х в дворовом чемпионате и современный???????????

Почему у него так мало голов за сборную (всего 77) при 1283 забитых по его мнению голов??? Почему за 18 лет, имея больше 1000 забитых голов, выиграл всего 2 Кубка Либердаторес (аналог ЛЧ)??? Это как с Левандовски, который забил около сотни голов в ЛЧ и всего раз выиграл и то, по сокращенному формату. Эффективность голов крайне низкая, просто набиватель статистики
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:31
Ну величайшим не назовеш,прекрасно знаешь,что есть и по лучше игроки по игре,у которых титулов и кубков пока еще нету или меньше,даже в ПСЖ его почти не видно,оно то понятно возрост,но с таким именем нужно быть,по активнее,а на мундеале согласися почти половина голов с пеналя забито,понятнр,что и пенали надо еще забить суметь!!! Но пеналь,,это пеналь!!
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:26
Если так думать, то и Г.Мюллер, тоже- великий бомбардир и всё. Хорошо, что не вы определяете лучших...
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:23, ред.
Пеле искусственная звезда?! И это говорите вы, человек, НИКОГДА не видевший Пеле??? Всё, разговор окончен. Хорошего дня и крепкого здоровья!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:20
Безусловно!!! А что делать- с Кройффом, Зиданом, Марадоной, Гаринчей, Эйсебио?!
Чисто дилетанский подход- определять одного лучшего.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:19
С финалом соглашусь,а вот с евро Италия хорошо смотрелася,по-игре лучше,чем аргентина!!! Не думаю,что итальянцы случайно выиграли!!!!
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:15
Роналду великий бомбардир и всё. Этого мало, чтобы быть величайшим футболистом. Зидан, Роналдиньо, Марадона забили меньше него, но спроси каждого, они скажут, что они великие. До Роналду лучшим бомбардиром был Бицан. Кто знал о нем? Никто. До Роналду лучшим бомбардиром был Даеи. Кто знал о нем? Никто. Выиграл 5 раз ЛЧ? Есть несколько игроков, кто выиграл 5 ЛЧ. Кого из них можно назвать великим? Один выиграл 6 ЛЧ, кто знает о нем?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:13
Есть ещё и те которые считаю лучшими в истории футбола других футболистов, а некоторые считают что такового определить вообще нельзя.
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:11
Пеле искусственная звезда. Его сделали пиарщики. Посмотри на его биографию. Он будучи игроком снимался во множествах реклам и сериалах. Даже в парочке фильмах засветился. Обычно футболисты уходят в шоу-бизнес после окончания карьеры. Он такой же как Роналду, который благодаря социальным сетям раскрутился. Посмотри на его интервью. В каждом из них Пеле талдычил одно и тоже, что он в 17 лет стал ЧМ, 3 раза выиграл ЧМ, забил 1200 голов. И так в каждом интервью. Так же Роналду делает. Всё время говорит, что он лучший. Сплошное позерство.

Что касается спортивного аспекта. Он выиграл 3 ЧМ. Но на ЧМ 1962 сыграл всего 1,5 матча, а остальные добыли победу. 3 победы благодаря созвездию звезд сборной: Диди, Загалло, Гарринча. Пеле ни разу не становился лучшим бомбардиром ЧМ. Ни разу не выиграл КА. За сборную всего 77 голов. А это странно для того, кто забил 1200 голов??? Кому он столько забил?? Дворовым командам и в товарищеских играх. В те годы играли чемпионат штата, а не страны. За 18 лет в Сантосе выиграл всего 2 раза в Кубке Либертадорес (аналог ЛЧ) и ни разу не стал лучшим бомбардиром.

Просто Пеле был первым, кого раскручивали. Это как у нас. Все знают Гагарина, а других космонавтов не знают, хотя среди них есть те, кто больше был в космосе.
Если бы Пеле играл в наши дни, он показывал средний уровень.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:08
А что значит смирись? Это вы так решили? Половина человечества считает лучшим Пеле, другая половина Месси. Я образно говорю. Ну и, кого признаем лучшим? Всё это глупо и мерзко. Также, как сравнивать Роналду и Месси. Каждый из них гениален по-своему и имеет преимущество над другими, но определять лучшего из них- неправильно. Лучшего, можно определять, только на одном, каком-то турнире. Но определять самого лучшего или гениального за всю историю футбола- глупо!
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:57
А Пеле- трёхкратный чемпион Мира, но вы же его не признаёте.
Где был Месси на двух прошлых чемпионатах Мира? Ходил пешком, и с серьёзной критикой покидал ЧМ...
Lisvova
Lisvova ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 15:57
Ну так-то у второго хвастуна кубков ЛЧ больше будет.
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 15:52
Случайно, ЧЕ выиграла Италия в 2020. Аргентина не была сильнее остальных, но финал, команда сыграла очень грамотно. Правда, замена ди Марии всё испортила, но в целом, Аргентина смотрелась достаточно мобильно и заслужила победу. Что касаемо Месси, то он настоящий лидер сборной, много сделавший для общей победы. Я несогласен с тем, что его называют лучшим в истории футбола, но на ЧМ- он был пожалуй лучшим.
Elliada
Elliada ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 15:20
Месси чемпион мира и величайший игрок в истории. Смирись.
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 15:18
Ну а почему и нет... Гений...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:48
vova505
vova505
вчера в 14:01
Но Челси в этом матче сильной командой назвать нельзя
Сильно их травмы игроков подкосили. Сильно ослаблены

Поэтому проиграть всего 1:0 это скорее заслуга Челси
Скорее их нужно похвалить
vova505
vova505
вчера в 13:58
Не скромно
Но редко он себя хвалит. Я по крайней мере ничего подобного раньше не встречал

Но сказал по делу ))
Молодец
Действительно гений
zooveterinar
zooveterinar ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 13:37
Титул случайно выиграли,аргентинцы меньше всего его заслужили,особенно Месси!!!
протон
протон
вчера в 13:28
"Я уникальный тренер"
"Я выиграл всё, что можно"
"Я круче, чем Зидан"
"Я самый лысый тренер в мире"
Capral
Capral
вчера в 13:25
Ну вот, можешь, когда хочешь!!!
протон
протон
вчера в 13:19
выпустил на замену двух игроков за 150 млн фунтов и они соорудили гол. Гений, чего уж тут и говорить
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:17, ред.
А Роналду и Эдисон не гении, не??? Ну-ну...
Кстати, Пеле, в вашем понимании, тоже не гений.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:13
Гений- среди удобрений. Надо было видеть, с каким позором, этого гения выгоняли из Баварии... Вероятно про этот, свой "гениальный" период карьеры, он не очень любит вспоминать. Скромнее надо быть, товарисч Хосеп.
Брулин
Брулин
вчера в 12:08
Да с таким набором игроков и русские сбитые коучи покажут результат.Ну заслугу Пепа тоже не надо недооценивать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 