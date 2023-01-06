«Я гений». Гвардиола — о заменах в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола охарактеризовал замены в своей команде по ходу матча АПЛ против «Челси» (1:0).
Я гений.
Победный гол в этой игре на свой счет записал Рияд Марез с паса Джека Грилиша. Оба футболиста вышли на поле за 3 минуты и 43 секунды до этого.
Гвардиола также отметил, что его замены в поединке с «Эвертоном» (1:1) нельзя назвать гениальными.
Время расставило их на свои места, как и Месси с Роналду. Аргентинец выиграл ЧМ и дальше будет выигрывать титулы, а второй хвастун с позором покинул Европу.
Время расставило их на свои места, как и Месси с Роналду. Аргентинец выиграл ЧМ и дальше будет выигрывать титулы, а второй хвастун с позором покинул Европу.