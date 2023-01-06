«Я гений». Гвардиола — о заменах в матче с «Челси»

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вчера, 08:10

Главный тренер «Манчестер Сити» охарактеризовал замены в своей команде по ходу матча АПЛ против «Челси» (1:0).

Я гений.

Победный гол в этой игре на свой счет записал Рияд Марез с паса Джека Грилиша. Оба футболиста вышли на поле за 3 минуты и 43 секунды до этого.

Гвардиола также отметил, что его замены в поединке с «Эвертоном» (1:1) нельзя назвать гениальными.