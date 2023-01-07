Йорк вспомнил об откровенном разговоре с Роналду о будущем МЮ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» рассказал о своем разговоре с португальцем . Беседа состоялась в конце прошлого сезона, и в ней КриРо поделился своими опасениями за будущее клуба.

Я не удивлен тем, что Роналду сделал (разорвал контракт с клубом — прим.). Он еще тогда был недоволен ситуацией и чувствовал, что клуб не прогрессирует должным образом. Кроме того, у него были определенные требования к новому тренеру (тен Хагу — прим.). Я понимал, что если изменения не наступят, то в итоге случится то, что случилось. Это был эффект тикающей бомбы, готовой взорваться.