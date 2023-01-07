Йорк вспомнил об откровенном разговоре с Роналду о будущем МЮ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк рассказал о своем разговоре с португальцем Криштиану Роналду. Беседа состоялась в конце прошлого сезона, и в ней КриРо поделился своими опасениями за будущее клуба.
Я не удивлен тем, что Роналду сделал (разорвал контракт с клубом — прим.). Он еще тогда был недоволен ситуацией и чувствовал, что клуб не прогрессирует должным образом. Кроме того, у него были определенные требования к новому тренеру (тен Хагу — прим.). Я понимал, что если изменения не наступят, то в итоге случится то, что случилось. Это был эффект тикающей бомбы, готовой взорваться.
Александр Чепмен Фергюсон принял клуб в 1986 году, а отошёл от управления в 2013-м. Чтобы понять масштабы, можно взглянуть хотя бы на награду «Тренер месяца в чемпионате»: впервые он получил её в августе 1993-го, а в последний раз — в октябре 2012-го. Всего этот приз он брал 27 раз, а «Тренера сезона» — 11.
Сэр Алекс несколько раз порывался уйти ещё после сезона-2001/2002. Решил, что уже не создаст более сильную команду, чем «Юнайтед»-1999. Требовались новые цели. И он их нашёл: затеял очередную перестройку, открыл ещё звёзд и опять выиграл всё. В сезоне-2012/2013 Фергюсон решил, что пора остановиться. И уйти красиво — с чемпионским кубком в руках.
После него не смогли найти "второго". Эффект весельчака У́ле Гу́ннара Су́льшера не сработал, теперь тренер МЮ - Э́рик тен Хаг. Он всем дал понять, что ему нужны молодые игроки. Роналду не входил в его планы.
Что Роналду видел в будущем «Манчестер Юнайтед», так это то, что он не видел себя. Если не видел себя, значит не видел ничего хорошего. Пусть играет за Аль-Наср, а МЮ сам станет на ноги.
Александр Чепмен Фергюсон принял клуб в 1986 году, а отошёл от управления в 2013-м. Чтобы понять масштабы, можно взглянуть хотя бы на награду «Тренер месяца в чемпионате»: впервые он получил её в августе 1993-го, а в последний раз — в октябре 2012-го. Всего этот приз он брал 27 раз, а «Тренера сезона» — 11.
Сэр Алекс несколько раз порывался уйти ещё после сезона-2001/2002. Решил, что уже не создаст более сильную команду, чем «Юнайтед»-1999. Требовались новые цели. И он их нашёл: затеял очередную перестройку, открыл ещё звёзд и опять выиграл всё. В сезоне-2012/2013 Фергюсон решил, что пора остановиться. И уйти красиво — с чемпионским кубком в руках.
После него не смогли найти "второго". Эффект весельчака У́ле Гу́ннара Су́льшера не сработал, теперь тренер МЮ - Э́рик тен Хаг. Он всем дал понять, что ему нужны молодые игроки. Роналду не входил в его планы.
Что Роналду видел в будущем «Манчестер Юнайтед», так это то, что он не видел себя. Если не видел себя, значит не видел ничего хорошего. Пусть играет за Аль-Наср, а МЮ сам станет на ноги.