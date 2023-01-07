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Йорк вспомнил об откровенном разговоре с Роналду о будущем МЮ

сегодня, 12:24

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк рассказал о своем разговоре с португальцем Криштиану Роналду. Беседа состоялась в конце прошлого сезона, и в ней КриРо поделился своими опасениями за будущее клуба.

Я не удивлен тем, что Роналду сделал (разорвал контракт с клубом — прим.). Он еще тогда был недоволен ситуацией и чувствовал, что клуб не прогрессирует должным образом. Кроме того, у него были определенные требования к новому тренеру (тен Хагу — прим.). Я понимал, что если изменения не наступят, то в итоге случится то, что случилось. Это был эффект тикающей бомбы, готовой взорваться.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 18:07
Причина всех проблем - так и не нашли достойной замены САФу. Человек 27 лет был главным тренером и естественно уйдут десятилетия чтобы найти второго такого
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 18:00, ред.
Из этого следует, что Роналду и был причиной всех проблем, но так и не смог это понять.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:27
Что значит, как он хотел??? Он игрок или владелец клуба?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:50
Под его требования подходила только Бавария или ПСЖ(вечные чемпионы своих стран, для участия в ЛЧ), Ювентус он уже развалил на несколько лет
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:57
Случилось то, что случилось. 500-миллионная бомба тикала-тикала и взорвалась в Саудовской Аравии, разорвав в клочья все эти европейские контракты.
Gelious
Gelious ответ GOR TER-ARISTAKESSIAN (раскрыть)
сегодня в 13:35
Да, все так. Игрок приходил к другому тренеру, на другие обещания. И на год моложе. И игрок не хочет жертвовать крупицей оставшегося времени, и тренер имеет право хотеть молодых. Просто не сошлись.
kindpennywise
kindpennywise ответ GOR TER-ARISTAKESSIAN (раскрыть)
сегодня в 13:08
Самый здравый пост за все время на эту тему
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 13:05
Требования должны быть у тренера к нападающему , а не наоборот. Они знали что назначают не авторитетного тренера. Надо было продавать Роналду сразу после назначения ЭТХ
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 12:54
Будущее «Манчестер Юнайтед» очень туманно...

Александр Чепмен Фергюсон принял клуб в 1986 году, а отошёл от управления в 2013-м. Чтобы понять масштабы, можно взглянуть хотя бы на награду «Тренер месяца в чемпионате»: впервые он получил её в августе 1993-го, а в последний раз — в октябре 2012-го. Всего этот приз он брал 27 раз, а «Тренера сезона» — 11.

Сэр Алекс несколько раз порывался уйти ещё после сезона-2001/2002. Решил, что уже не создаст более сильную команду, чем «Юнайтед»-1999. Требовались новые цели. И он их нашёл: затеял очередную перестройку, открыл ещё звёзд и опять выиграл всё. В сезоне-2012/2013 Фергюсон решил, что пора остановиться. И уйти красиво — с чемпионским кубком в руках.

После него не смогли найти "второго". Эффект весельчака У́ле Гу́ннара Су́льшера не сработал, теперь тренер МЮ - Э́рик тен Хаг. Он всем дал понять, что ему нужны молодые игроки. Роналду не входил в его планы.

Что Роналду видел в будущем «Манчестер Юнайтед», так это то, что он не видел себя. Если не видел себя, значит не видел ничего хорошего. Пусть играет за Аль-Наср, а МЮ сам станет на ноги.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:33
Ну и всё правильно говорил и переживал за судьбу своего родного клуба.
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