Сетьен: «Я не требовал бы от Месси победы на мундиале, он всё равно лучший»

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен высоко отозвался об аргентинском нападающем ПСЖ Лионеле Месси.
Разумеется, я рад за Месси. Справедливо, что он одержал победу на чемпионате мира 2022.
Аргентина была наиболее сплоченным коллективом, особенно в финале, они приложили больше усилий, чем другие.
Этот триумф очень важен для Аргентины и Месси. Хотя я и не требовал бы от него победы на мундиале, он всё равно лучший в истории.
Я уже не раз это говорил. Он 15 лет подряд забивал по 40 мячей.
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Как можно говорить такие слова, если Месси в четвертьфинале и финале сыграл вничью, а послематчевые пенальти в этих играх выиграл Мартинес?
Не отрази Мартинес ДВА пенальти в игре с Нидерландами, то Месси, как и Роналду, назвали неудачником, а не лучшим игроком ЧМ.
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Как можно говорить такие слова, если Месси в четвертьфинале и финале сыграл вничью, а послематчевые пенальти в этих играх выиграл Мартинес?
Не отрази Мартинес ДВА пенальти в игре с Нидерландами, то Месси, как и Роналду, назвали неудачником, а не лучшим игроком ЧМ.
Сегодня уже никто не может сказать, что он не выиграл кубок мира как великий Марадона!
Кубок мира, а перед этим кубок Америки можно назвать вишенкой на торте, который долго не выносили, так как без вишенки он совсем не то, что хочет увидеть именинник.
Сегодня уже никто не может сказать, что он не выиграл кубок мира как великий Марадона!
Кубок мира, а перед этим кубок Америки можно назвать вишенкой на торте, который долго не выносили, так как без вишенки он совсем не то, что хочет увидеть именинник.