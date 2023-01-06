Сетьен: «Я не требовал бы от Месси победы на мундиале, он всё равно лучший»

Главный тренер «Вильярреала» высоко отозвался об аргентинском нападающем ПСЖ .

Разумеется, я рад за Месси. Справедливо, что он одержал победу на чемпионате мира 2022.

Аргентина была наиболее сплоченным коллективом, особенно в финале, они приложили больше усилий, чем другие.

Этот триумф очень важен для Аргентины и Месси. Хотя я и не требовал бы от него победы на мундиале, он всё равно лучший в истории.

Я уже не раз это говорил. Он 15 лет подряд забивал по 40 мячей.