Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Сетьен: «Я не требовал бы от Месси победы на мундиале, он всё равно лучший»

вчера, 16:29

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен высоко отозвался об аргентинском нападающем ПСЖ Лионеле Месси.

Разумеется, я рад за Месси. Справедливо, что он одержал победу на чемпионате мира 2022.

Аргентина была наиболее сплоченным коллективом, особенно в финале, они приложили больше усилий, чем другие.

Этот триумф очень важен для Аргентины и Месси. Хотя я и не требовал бы от него победы на мундиале, он всё равно лучший в истории.

Я уже не раз это говорил. Он 15 лет подряд забивал по 40 мячей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»
Вчера, 23:22
О`Хара: «Это уже не тот самый „Челси“, к которому я привык»
Вчера, 15:15
Грилиш: «Представлял, что в „Сити“ забью огромное количество мячей»
Вчера, 13:52
Тен Хаг рассказал о текущем состоянии Санчо
Вчера, 13:23
Видич: «Ван Дейк – один из лучших центральных защитников, но играет не там»
Вчера, 11:52
Экс-игрок МЮ, ставший священником, призвал не считать спорт религией
Вчера, 11:35
Сортировать
Все комментарии
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 02:09
Помню его триумф в матче с Баварией😂😂 8 раз отриумфовали его немцы жестко)))))))
Estiva
Estiva ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:01
    John 5mith
    John 5mith ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Ты уж будь логичным. Если ты говоришь что Месси играл те матчи вничью (а не команда), то значит и выиграл их он же.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:39
    Победа на ЧМ это хорошо, но не значить что он заслужил лучшего
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:30, ред.
    "... но ЧМ Месси выиграл для себя и всей аргентинской нации..."
    -------------
    Как можно говорить такие слова, если Месси в четвертьфинале и финале сыграл вничью, а послематчевые пенальти в этих играх выиграл Мартинес?
    Не отрази Мартинес ДВА пенальти в игре с Нидерландами, то Месси, как и Роналду, назвали неудачником, а не лучшим игроком ЧМ.
    НЕ Э Г О И С Т
    НЕ Э Г О И С Т
    вчера в 17:57
    Весь смысл в том, что Месси никогда не считал и не говорил, что он лучший... Это должны делать другие... А кто то делает наоборот - от того, что другие смеются над его "величием"... Таких Бог и наказывает аль-насрами... Всё справедливо...👏👍..
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:45
    Бог может наказать гномового карлика за излишнее и фальшивое превосходство над настоящими лидерами.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:40
    Это понятно, что Месси лучший игрок современности и скорее всего за всю историю футбола, но ЧМ Месси выиграл для себя и всей аргентинской нации.
    Сегодня уже никто не может сказать, что он не выиграл кубок мира как великий Марадона!
    Кубок мира, а перед этим кубок Америки можно назвать вишенкой на торте, который долго не выносили, так как без вишенки он совсем не то, что хочет увидеть именинник.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:05
    ЧМ самый престижный турнир в футболе. Но победа в этом турнире не показатель величия. Например, в 2002 году Роналдиньо выиграл ЧМ, но лучшим стал несколько лет спустя. Выиграй он только ЧМ и всё, о нем не говорили бы, как о лучшем. И наоборот. Месси стал великим задолго до ЧМ и без победы не потерял бы величие. Здесь важно не титул, а игра. Гетце выиграл ЧМ и забил победный гол в финале. И где он сейчас?
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 16:51
    Месси хороший игрок, но не лучший.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:42
    Ну да , так получилось. Чемпионат показал кто стал лучшим.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     