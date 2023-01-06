Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»

Экс-наставник «Зенита» высказался о возможном возвращении нападающего в российский чемпионат.

В СМИ появилась информация о том, что футболиста предлагали «Пари НН». В клубе отреагировали на неё.

Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в «Пари НН» — я не знаю, в какой он сейчас форме. Но что-то мне подсказывает, что Артём уже не сможет играть на прежнем уровне и из этого ничего не выйдет. Думаю, этому клубу лучше дать шанс какому-то молодому игроку.