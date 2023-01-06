Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в российский чемпионат.
В СМИ появилась информация о том, что футболиста предлагали «Пари НН». В клубе отреагировали на неё.
Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в «Пари НН» — я не знаю, в какой он сейчас форме. Но что-то мне подсказывает, что Артём уже не сможет играть на прежнем уровне и из этого ничего не выйдет. Думаю, этому клубу лучше дать шанс какому-то молодому игроку.
Говорят, что Дзюба сам предлагает себя клубам РПЛ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально.
Как то так...
Как то так...