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Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»

вчера, 23:22

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в российский чемпионат.

В СМИ появилась информация о том, что футболиста предлагали «Пари НН». В клубе отреагировали на неё.

Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в «Пари НН» — я не знаю, в какой он сейчас форме. Но что-то мне подсказывает, что Артём уже не сможет играть на прежнем уровне и из этого ничего не выйдет. Думаю, этому клубу лучше дать шанс какому-то молодому игроку.

Говорят, что Дзюба сам предлагает себя клубам РПЛ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально.

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Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 00:58
    drug01
    drug01 ответ ABir (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Зачем он лезет к нашему игроку
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 23:35

    Как то так...
    ABir
    ABir
    вчера в 23:30
    А Пертжеле предлагать себя своими комментариями это не стыдно?
    Гость
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