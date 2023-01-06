О`Хара: «Это уже не тот самый „Челси“, к которому я привык» .

Экс-игрок «Тоттенхэма» оценил текущий уровень игры «Челси».

Мне кажется, они выглядят мягкотелыми и слабыми. Они не несут опасности. Они прагматичны, и это уже не тот самый «Челси», к которому я привык. Тогда они появлялись и наводили ужас, их было трудно одолеть, они не пропускали, а в команде были звезды, забивавшие голы.

Я вижу этот «Челси» и думаю, что я бы получил удовольствие от игры против них!

Один из наиболее успешных футбольных клубов за последние 20 лет идет на 10-м месте.