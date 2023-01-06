О`Хара: «Это уже не тот самый „Челси“, к которому я привык» .

Экс-игрок «Тоттенхэма» Джейми О`Хара оценил текущий уровень игры «Челси».
Мне кажется, они выглядят мягкотелыми и слабыми. Они не несут опасности. Они прагматичны, и это уже не тот самый «Челси», к которому я привык. Тогда они появлялись и наводили ужас, их было трудно одолеть, они не пропускали, а в команде были звезды, забивавшие голы.
Я вижу этот «Челси» и думаю, что я бы получил удовольствие от игры против них!
Один из наиболее успешных футбольных клубов за последние 20 лет идет на 10-м месте.
Они думали, что отжали большой клуб, на тот момент лучший Европы и мира, прогнали ненавистных русских и отдали в руки "несущим победу" американцам... Но не тут то было.
Абрамович создал великую команду, это я без лишней скромности и преувеличения говорю, так как так оно и было. С ним клуб получил новую жизнь, намного лучшую чем была. Думаю не стоит перечислять всё, достаточно сказать, Челси с Абрамовичем выиграл всё, что можно было, а некоторые трофеи по несколько раз.
Ну, а работу Марины Грановской трудно переоценить или недооценить, достаточно опять же посмотреть, что выиграл Челси под её руководстве.
Они из-за своих нездоровых предубеждении просто на просто "убили" клуб, убрали людей, которые не просто владели клубом, а любили его и как поётся в песне:
Я его слепила из того, что было
А потом что было, то и полюбила.
Думаю, то, что сейчас происходит с клубом это только начало, а болельщики ещё долго с теплотой и ностальгией будут вспоминать Абрамовича и Грановскую.
Они думали, что отжали большой клуб, на тот момент лучший Европы и мира, прогнали ненавистных русских и отдали в руки "несущим победу" американцам... Но не тут то было.
Абрамович создал великую команду, это я без лишней скромности и преувеличения говорю, так как так оно и было. С ним клуб получил новую жизнь, намного лучшую чем была. Думаю не стоит перечислять всё, достаточно сказать, Челси с Абрамовичем выиграл всё, что можно было, а некоторые трофеи по несколько раз.
Ну, а работу Марины Грановской трудно переоценить или недооценить, достаточно опять же посмотреть, что выиграл Челси под её руководстве.
Они из-за своих нездоровых предубеждении просто на просто "убили" клуб, убрали людей, которые не просто владели клубом, а любили его и как поётся в песне:
Я его слепила из того, что было
А потом что было, то и полюбила.
Думаю, то, что сейчас происходит с клубом это только начало, а болельщики ещё долго с теплотой и ностальгией будут вспоминать Абрамовича и Грановскую.
С этим трудно не согласиться, и все факты говорят именно об этом. С приобретением клуба Челси американские инвесторы, превратили его в обычного середняка АПЛ.
И дальнейшая деятельность этого руководства, на мой субъективный взгляд, ничего хорошего не принесёт. А уж сравнивать работу прошлого владельца Абрамовича со своей командой менеджерского состава во главе с Грановской, даже близко не может быть похоже на то как работает сегодняшнее руководство.
А Грановская была признана лучшим топ менеджером футбольного мира. А уж все достижения и чемпионства Челси во время их правления, даже перечислять не буду. Челси при Абрамовиче стал топ клубом мирового футбола ⚽️ ! И это тоже неоспоримый факт.
Ну вот как-то так. Всем Добра !
С этим трудно не согласиться, и все факты говорят именно об этом. С приобретением клуба Челси американские инвесторы, превратили его в обычного середняка АПЛ.
И дальнейшая деятельность этого руководства, на мой субъективный взгляд, ничего хорошего не принесёт. А уж сравнивать работу прошлого владельца Абрамовича со своей командой менеджерского состава во главе с Грановской, даже близко не может быть похоже на то как работает сегодняшнее руководство.
А Грановская была признана лучшим топ менеджером футбольного мира. А уж все достижения и чемпионства Челси во время их правления, даже перечислять не буду. Челси при Абрамовиче стал топ клубом мирового футбола ⚽️ ! И это тоже неоспоримый факт.
Ну вот как-то так. Всем Добра !