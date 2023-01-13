«Спартак» перехватил у «Бока Хуниорс» талантливого парагвайца

Центральный защитник «Серро Портеньо» и молодежной сборной Парагвая Алексис Дуарте может уже в ближайшие часы стать игроком «Спартака».
Сообщается, что подписать футболиста хотел аргентинский клуб «Бока Хуниорс», который сделал предложение «Серро Портеньо», удовлетворив все требования этой команды. Однако затем в сделку вмешался «Спартак», который предложил Дуарте в 4 раза больше, чем ему собиралась платить «Бока».
Таким образом, Дуарте вместо переезда в Аргентину теперь должен отправиться в РПЛ.
Агент игрока на переднем плане...
Агент игрока на переднем плане...
Да и в целом уровень средненький - как раз для команд уровня Химок и Арсенала Т.
Да и в целом уровень средненький - как раз для команд уровня Химок и Арсенала Т.
хорошие новости нужны !
хорошие новости нужны !
И судя по всему, его именно Абаскаль хочет видеть в Спартаке. А выбору тренера можно доверять - это не Кононов со своими Мирзовым и Гулиевым )))
И судя по всему, его именно Абаскаль хочет видеть в Спартаке. А выбору тренера можно доверять - это не Кононов со своими Мирзовым и Гулиевым )))