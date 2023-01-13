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«Спартак» перехватил у «Бока Хуниорс» талантливого парагвайца

вчера, 14:27

Центральный защитник «Серро Портеньо» и молодежной сборной Парагвая Алексис Дуарте может уже в ближайшие часы стать игроком «Спартака».

Сообщается, что подписать футболиста хотел аргентинский клуб «Бока Хуниорс», который сделал предложение «Серро Портеньо», удовлетворив все требования этой команды. Однако затем в сделку вмешался «Спартак», который предложил Дуарте в 4 раза больше, чем ему собиралась платить «Бока».

Таким образом, Дуарте вместо переезда в Аргентину теперь должен отправиться в РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:15
Вечер в "Бока Хуниорс"....
Агент игрока на переднем плане...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:05
Несмотря на "средненький" уровень его отмазывали по полной программе, когда он на переходе сбил человека. Реально от уголовки спасли, в отличие от Коко и Мамая. Значит он Спартаку был нужен.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:51
Во всяком случае ,он будет не хуже Мевли и Рассказова .
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:50
Воспитанник, у которого нервишки шалят.
Да и в целом уровень средненький - как раз для команд уровня Химок и Арсенала Т.
valt134
valt134
вчера в 17:46
Спартак-мастер по «перехватам». Помнится как они Жиго у Краснодара увели. Может и «аукнется»…
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:27
Так Гулиев же воспитанник Спартака. Такой же "патриот" как братья Бакаевы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:55
Спартак радует
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:42
Ну гляним на паренька в деле!
112910415
112910415
вчера в 16:28
хорошая новость !
хорошие новости нужны !
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:54
Зачем тогда наша академия?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:21
Когда предлагают в 4 раза больше тут крыть нечем.
makkie
makkie
вчера в 15:20
Парень действительно интересный.
И судя по всему, его именно Абаскаль хочет видеть в Спартаке. А выбору тренера можно доверять - это не Кононов со своими Мирзовым и Гулиевым )))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:11
Будем надеяться, что защитник стоящий, всё таки не один Спартак обратил на него внимание.
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 15:11
Ну не одному же Газпрому переплачивать на зарплатах
Futurista
Futurista
вчера в 15:09
Бока Хуниорс идёт боком...отличные новости...
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