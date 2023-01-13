«Спартак» перехватил у «Бока Хуниорс» талантливого парагвайца

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вчера, 14:27

Центральный защитник «Серро Портеньо» и молодежной сборной Парагвая может уже в ближайшие часы стать игроком «Спартака».

Сообщается, что подписать футболиста хотел аргентинский клуб «Бока Хуниорс», который сделал предложение «Серро Портеньо», удовлетворив все требования этой команды. Однако затем в сделку вмешался «Спартак», который предложил Дуарте в 4 раза больше, чем ему собиралась платить «Бока».