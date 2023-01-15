«Динамо» интересуется полузащитником «Факела»

«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Факела» .

Эту информацию подтвердил спортивный юрист Дмитрий Кигинько. Также он отметил, что сумма, которая устроила бы воронежский клуб, довольно высока.

В декабре от «Динамо» действительно поступил неофициальный запрос по поводу Ираклия, возможно, с прицелом на лето. Квеквескири хорошо проявил себя в Российской Премьер-Лиге. Интерес со стороны «Динамо» логичен — воспитанник, от и до прошёл академию и всегда рассматривал этот клуб в качестве приоритетного для себя варианта.

«Динамо» узнало, какие цифры прописаны в контракте, за сколько можно забрать Ираклия. Ведём диалог дальше. Но сумма, которая устроила бы воронежцев, возможно, довольно велика для возрастного футболиста, коим является Квеквескири. Посмотрим, чем закончатся переговоры с «Факелом» по поводу продления контракта — такие разговоры также имеют место. Сейчас он уехал на сборы с командой, готовится ко второй части сезона. Однако по поводу будущего, конечно, хотелось бы определиться заранее, всё-таки до окончания соглашения с «Факелом» остаётся полгода.