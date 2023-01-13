Баринов получил новый шанс уехать в Европу. Лидера «Локо» ждёт топ-клуб Турции

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вчера, 22:36

«Бешикташ» готов сделать предложение о трансфере.

У одного из нынешних лидеров «Локомотива» появился новый шанс заиграть в Европе. Слухи еще с лета говорят о возможности переезда Дмитрия Баринова из России. С предыдущим вариантом ничего не вышло, зато сейчас появилась еще одна возможность.

Дмитрия хотел подписать Гаттузо

В межсезонье неожиданно вышла на первый план информация о будущем Баринова в «Локомотиве». Контракт полузащитника с москвичами истекает летом 2024 года – но сначала о готовности обсудить потенциальную продажу своего лидера сообщил на тот момент генеральный директор «красно-зеленых» Владимир Леонченко, а затем посыпались инсайды о переговорах с «Динамо», «Зенитом», «Галатасараем», «Трабзонспором».

Масла в огонь подливал и сам футболист – вот, что он отметил в начале июля:

Уход из «Локо»? Поживем-увидим. Дождемся следующей недели — там будет видно. Не переживайте. Надеюсь, все будет нормально. Посмотрим.

Но приоритетным вариантом среди потенциальных покупателей Баринова была «Валенсия» — и даже сам футболист подтверждал, что «летучие мыши» заинтересованы в сотрудничестве. По словам агента Тимура Гурцкая, видеть игрока в команде хотел лично Дженнаро Гаттузо, только возглавивший испанский коллектив:

Я точно знаю, что он есть в шорт-листе у Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал, и он есть в шорт-листе, но я не представляю, чтобы сейчас российский игрок поехал в Испанию. Рино приезжал в Москву, он очень хорошо знает чемпионат России и хорошо знает Диму. Он «Локомотив» несколько раз смотрел.

Вариант для российского хавбека был отличный – уже просто потому, что на него есть спрос в европейском топ-чемпионате. К тому же со стороны клуба, который еще недавно держался в топ-5 национального первенства. Правда, после затянувшегося молчания стало известно, что «Валенсия» перешла на другие кандидатуры, тогда как Дмитрия они оценивали в качестве запасного варианта.

Позднее так вовсе появился инсайд, что Ла Лига рекомендовала клубам не подписывать игроков с российским паспортом.

Новый шанс уехать в Европу

С того момента Баринов с «Локомотивом» успел оказаться в зоне стыковых матчей, увидеть изгнание немцев и переход к новому клубному вектору. Зимой на 26-летнего хавбека вновь обратили внимание команды из чемпионата Турции. Одним из претендентов назывался «Трабзонспор» — сообщалось, что боссы клуба планируют воспользоваться фактором истекающего летом 2024 года контракта и усилиться, не потратив больших денег.

Правда, позднее инсайд опроверг президент «бордово-синих». А вот слухи, связывающие лидера «Локо» с «Бешикташем» становятся все более реалистичными. Сначала говорилось, что «черные орлы» вот-вот отправят москвичам запрос по потенциальному трансферу игрока – и стороны приступят к переговорам.

Позже в диалог включился агент Баринова Павел Банатин:

«Бешикташ» заинтересован в переходе Баринова, это правда. Они готовы рассмотреть и трансфер, и аренду. Но скажу, что лично тренер турецкого клуба Шенюл Гюнеш настаивает именно на трансфере Димы.

Теперь даже представители самого «Бешикташа» не скрывают, что собираются обговорить с «железнодорожниками» возможность перехода полузащитника – генеральный директор клуба Сейчун Казанчи отметил, что селекционеры давно следят за Дмитрием, а также подтвердил заинтересованность тренера в приобретении:

Да, Баринов есть в нашем списке. У нас есть интерес к игроку, но пока официального предложения мы не делали. Главный тренер лично заинтересован в переходе Баринова? Мы не предпринимаем никаких действий по приобретению игроков, если они не нравятся нашему тренеру. Конечно, Гюнеш заинтересован в Баринове.

Баринову пора искать новый вызов

И в России его не найти. Чемпионат в своем нынешнем виде в разы слабее, чем во времена первого чемпионства «Зенита» или последнего – «Спартака». Нет топовых легионеров, уровень сопротивления крайне низкий – что уж говорить, если даже ролевика Максимовича не удается привезти в РПЛ .

Из Турции перебраться в более сильный чемпионат более реалистично – страна хотя бы не изолирована от международных соревнований. На этом этапе сомнения вызывает лишь то, что «черные орлы» вывалились из борьбы за чемпионство и даже покинули топ-5. Однако в любом случае надо с чего-то начинать – предложений от более сильных коллективов россияне зачастую не дожидаются, а пример не реализовавшегося в «Аталанте» Алексея Миранчука или отдыхавшего в «Фиорентине» Александра Кокорина лишь сильнее пугает европейцев.

Недавно список неудачников пополнил и Артем Дзюба – он согласовывал условия соглашения с «Аданой Демирспор» как чемпион России и недавний лидер национальной команды. На деле не согласился на статус игрока ротации и быстро уехал обратно.

И даже так турецкие коллективы продолжают следить за РПЛ . В Суперлиге у Баринова есть сразу два примера для подражания: Магомед Оздоев и Федор Кудряшов. Первый, как и Дзюба, покинул «Зенит» после истечения срока контракта. Но не стал торговаться и согласился на переход в середняк – «Фатих Карагюмрюк». Под руководством Андреа Пирло полузащитник уже сейчас – второй в команде по количеству минут на поле в матчах чемпионата. К тому же успел забить 2 мяча и отдать 1 ассист.

Последний так вообще имеет огромный опыт в этом турнире – сначала в качестве игрока «Истанбула», затем в «Антальяспоре».

Так что, если присмотреться, перспектива неплохая – высокая конкуренция плюс доступ к еврокубкам.