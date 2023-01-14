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«Локомотив» получил запрос по трансферу Баринова

сегодня, 13:14

«Локомотив» получил от турецкого «Бешикташа» запрос по поводу возможности трансфера полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом рассказал агент игрока Павел Банатин.

«Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» на проведение трансфера, возможен или нет. Дмитрий на всё готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества. «Бешикташ» готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:43
По 5-ти последним годам трансферных слухов понял что двух человек не продадут никогда.....

Милинковича-Савича..и Дмитрия Баринова
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:03
Хотел бы знать был ли Баринов причастен к тому, где оказался сейчас Локо, в проблемах коллектива, в раздевалке и не только. Думаю он имел и имеет влияние на умы партнёров. Нет. Не легиона.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 15:02
А вот и шанс избавиться от балласта
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:00
Ну, что ж с Боом в новый футбольный клуб!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:55
«Локомотив» получил запрос по трансферу Баринова .
Надеюсь что всё таки этот переход случится. Баринов классный игрок и самый настоящий работяга на поле. Без него бы у Локомотива было бы намного больше проблем как в обороне так и с построением атак . Так что для самого Баринова такой вариант с Бешикташем , отличный вариант. Дмитрий как раз находится в том возрасте , когда для игрока обороны, можно и нужно прогрессировать. Мало того у Бешикташа есть возможность зацепиться за еврокубковые матчи , а для Баринова это отличный вариант ещё и засветится в Европе и получить опыт. Так что это очень хорошее продолжение карьеры для Баринова. Можно только пожелать ему Удачи и чтобы контракт всё таки состоялся !
adekvat
adekvat
сегодня в 14:47
Продавать надо, аренда не пойдет, кто его потом выкупит когда увидят как он играет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:25
Сейчас сразу загнут цену и не продадут его.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:18
Если не обделен мыслительными процессами, то нужно переходить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ vova505 (раскрыть)
сегодня в 13:51
Мне тоже...грубиян и все время на карточках сидит. Грубостью свой невилирует отсутствие должного мастерства
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:49, ред.
Думаю , что Локо сейчас превратиться в клуб на выживание и поэтому Бариневу надо уходить и лучше конечно из РПЛ
vova505
vova505
сегодня в 13:47
Я очень удивлен
Мне не нравится игрок по фамилии Баринов
Вообще не вижу в нем ничего хорошего
Сварожич
Сварожич
сегодня в 13:37
Стамбул прекраснейший город. Почему нет?... Бешикташ крутой клуб, борется за ЛЧ и как минимум будет в ЛЕ. Надо уходить, возраст уже 26 лет. Нужно дальше прогрессировать, потенциал есть. При удачном стечении обстоятельств можно и в еврочемпионаты переехать. Но и Турция сейчас не самый худший вариант.

Ну а так что, с одной стороны вроде как и надо уходить....Локо ничего не потеряет и для него новый вызов, а с другой есть чувство, что не поедет. А потом будет рассказывать как хотел, но в последний момент не срослось....
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