«Локомотив» получил запрос по трансферу Баринова .

«Локомотив» получил от турецкого «Бешикташа» запрос по поводу возможности трансфера полузащитника . Об этом рассказал агент игрока Павел Банатин.

«Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» на проведение трансфера, возможен или нет. Дмитрий на всё готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества. «Бешикташ» готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа.