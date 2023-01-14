«Локомотив» получил запрос по трансферу Баринова .

«Локомотив» получил от турецкого «Бешикташа» запрос по поводу возможности трансфера полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом рассказал агент игрока Павел Банатин.
«Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» на проведение трансфера, возможен или нет. Дмитрий на всё готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества. «Бешикташ» готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа.
Милинковича-Савича..и Дмитрия Баринова
Милинковича-Савича..и Дмитрия Баринова
Надеюсь что всё таки этот переход случится. Баринов классный игрок и самый настоящий работяга на поле. Без него бы у Локомотива было бы намного больше проблем как в обороне так и с построением атак . Так что для самого Баринова такой вариант с Бешикташем , отличный вариант. Дмитрий как раз находится в том возрасте , когда для игрока обороны, можно и нужно прогрессировать. Мало того у Бешикташа есть возможность зацепиться за еврокубковые матчи , а для Баринова это отличный вариант ещё и засветится в Европе и получить опыт. Так что это очень хорошее продолжение карьеры для Баринова. Можно только пожелать ему Удачи и чтобы контракт всё таки состоялся !
Надеюсь что всё таки этот переход случится. Баринов классный игрок и самый настоящий работяга на поле. Без него бы у Локомотива было бы намного больше проблем как в обороне так и с построением атак . Так что для самого Баринова такой вариант с Бешикташем , отличный вариант. Дмитрий как раз находится в том возрасте , когда для игрока обороны, можно и нужно прогрессировать. Мало того у Бешикташа есть возможность зацепиться за еврокубковые матчи , а для Баринова это отличный вариант ещё и засветится в Европе и получить опыт. Так что это очень хорошее продолжение карьеры для Баринова. Можно только пожелать ему Удачи и чтобы контракт всё таки состоялся !
Мне не нравится игрок по фамилии Баринов
Вообще не вижу в нем ничего хорошего
Мне не нравится игрок по фамилии Баринов
Вообще не вижу в нем ничего хорошего
Ну а так что, с одной стороны вроде как и надо уходить....Локо ничего не потеряет и для него новый вызов, а с другой есть чувство, что не поедет. А потом будет рассказывать как хотел, но в последний момент не срослось....
Ну а так что, с одной стороны вроде как и надо уходить....Локо ничего не потеряет и для него новый вызов, а с другой есть чувство, что не поедет. А потом будет рассказывать как хотел, но в последний момент не срослось....