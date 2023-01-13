«Севилья» интересовалась Писарским до перехода игрока в «Крылья Советов»

К нападающему «Крыльев Советов» (Сычевому) до перехода в самарскую команду проявляла интерес «Севилья». Об этом сообщил агент футболиста Виктор Панченко.

Да, к нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Это была «Севилья». Но он выбрал «Крылья Советов».

«Зенит» предлагал контракт, но он отказался. В Турции были варианты. Но это неудивительно. Он хорошо играл, почему к нему не должно быть интереса? Он выбрал «Крылья Советов». Дальнейший интерес к нему зависит только от его игры и забитых голов.