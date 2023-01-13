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«Севилья» интересовалась Писарским до перехода игрока в «Крылья Советов»

вчера, 20:59

К нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому (Сычевому) до перехода в самарскую команду проявляла интерес «Севилья». Об этом сообщил агент футболиста Виктор Панченко.

Да, к нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Это была «Севилья». Но он выбрал «Крылья Советов».

«Зенит» предлагал контракт, но он отказался. В Турции были варианты. Но это неудивительно. Он хорошо играл, почему к нему не должно быть интереса? Он выбрал «Крылья Советов». Дальнейший интерес к нему зависит только от его игры и забитых голов.

Ранее Писарский выступал за «Оренбург».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:19
Вот вы смеётесь, а Севилья вполне всерьез могла просматривать его, почему нет? Они по всему миру следят за сотнями таких Сычевых. Если даже из УПЛ игроков покупают за 90 млн, то чем РПЛ хуже?
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 23:17
Конечно, с живым Эн-Несири, с лавки бы не вставал этот доставщик пиццы
Roman73
Roman73
вчера в 21:20
Севилья интересовалась Писарским ,
Пока Сычевой не стал самарским...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:19
Интересовались до перехода, теперь будут интересоваться после.
Гость
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