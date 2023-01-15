«Спартак» вспомнил об обороне. Привезли топ-защитника из Парагвая, закрывают сделку с «Бенфикой»

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сегодня, 00:24

Дуарте – в команде, Тавареш – на подходе.

«Спартак» продолжает планомерно выполнять цели на зимнее трансферное окно. Что самое интересное, москвичи наконец обратились к проблемным позициям – в первую очередь происходит усиление обороны. Да, судя по всему, опорник «Хетафе» Максимович не станет игроком «красно-белых» — зато уже есть один новичок и договоренность по подписанию второго легионера.

Сильная связка центрбеков и латераль – то, чего не хватало

Одна из главных причин, по которой «Спартак» сейчас не на месте «Зенита» — разница в организованности и качестве работы менеджмента. Питерцы за последние годы создали монолитный коллектив с сильнейшей группой атаки и надежной обороной. Вектор развития не меняется из года в год, а потому к этому моменту «сине-бело-голубым» остается проводить лишь точечные усиления и находить замену ушедшим лидерам.

В московском клубе наоборот – постоянные перестройки. Последняя из них началась в 2022 году. Но на этот раз в клубе не стремятся опять сменить стратегию и нашли сильного главного тренера. Атакующая линия, отвечающая его требованиям, уже сформировалась – Промес переквалифицировался из вингера в форварда с широким функционалом, в паре с ним выходит Соболев. Конкуренцию задает Николсон, а пришедший Кейта Бальде способен как закрыть позицию «десятки» (конкурент Мозесу), так и выходить на острие.

Между тем хронические проблемы команды были связаны с другими позициями. Прежде всего речь о флангах обороны. В свое время Тедеско, имея в распоряжении Айртона слева, на правый край получил Виктора Мозеса. Но немец от латералей в первую очередь требовал продвижения мяча и опирался на их атакующие качества. Абаскалю же на эти позиции нужны жесткие игроки, идущие в отбор – более надежные. Бразильский футболист ушел, а нигерийца стали наигрывать в качестве «десятки».

Пришедший Рыбус за полгода не оправдал ожиданий менеджмента, Классен остается игроком ротации. Как итог, испанский наставник выпускает в старте Денисова справа, а на левую бровку ставит Хлусевича. Это при том, что Даниил – профильный правый полузащитник. Так что зимой тренеру было нужно либо два футболиста на фланги, либо один универсал, способный выйти и там, и там.

Вторая проблема – центр обороны. Она не стояла остро, пока в «Спартаке» была связка Жиго-Джикия, но с уходом француза в «Марсель» появилась необходимость в настолько же качественном легионере. Попытка довериться Мевле оказалась ошибкой – сейчас он, скорее всего, уйдет из команды. Да, лидером становится Руслан Литвинов – но он настолько же хорош в опорной зоне, с которой у клуба тоже проблемы. Здесь вопрос уже в том, футболиста на какую позицию найти легче. Ответ уже есть.

Новый центральный защитник из Парагвая

Опорника, тем более умеющего играть в продвижение мяча, найти крайне сложно – тем более в современных условиях. Куда легче для «красно-белых» оказалось подписать центрбека. Клуб последовал общим трендам в РПЛ – и обратился к латиноамериканскому рынку.

Усилением стал футболист из Парагвая Алексис Дуарте – игроки оттуда славятся своими физическими данными, активностью и агрессивностью. Последний пример – Роберто Фернандес, подписавший контракт с «Динамо». Аналогичными качествами обладает и новобранец «Спартака» — вот что рассказал о нем футбольный функционер Тимур Лепсая:

Алексис – один из лучших центральных защитников парагвайского футбола, очевидно и всего латиноамериканского, если говорить о молодых ребятах. Капитан большого клуба – «Серро Портеньо» входит в топ-3 парагвайских клубов, считается грандом. Как селекционная работа это достаточно хороший шаг. Если говорить о сильных и слабых качествах – Дуарте имеет кличку «осьминожка». Это говорит о том, что он очень неуступчивый, прекрасно играет на втором этаже, для молодого латиноамериканца неплохо подкован тактически. Из минусов я бы выделил неидеальный выход из обороны – не обладает он филигранным пасом.

Дуарте еще должен адаптироваться в «Спартаке» — зато с его приходом Абаскаль одновременно получил потенциально сильную центральную ось и возможность передвинуть Литвинова в опорную зону.

На подходе – крайний защитник

В отношении Томаша Тавареша появляются все более конкретные слухи – его в «Спартак» зазывает Гильермо Абаскаль. Сообщается, что московский коллектив – приоритетный вариант для воспитанника системы «Бенфики». Вопросы к кандидатуре Тавареша возникают из-за его недавней травмы крестообразных связок. Восстанавливаясь от разрыва, латераль полностью пропустил первую часть текущего сезона. Но в действующих реалиях талант из «Бенфики», даже травмированный – топ-трансфер.

По последним данным, боссы «Спартака» уже достигли устной договоренности с португальским клубом. Официальное объявление может произойти в ближайшее время, правда, это затягивается из-за вопросов по состоянию здоровья Томаша и проблем с переводом отступных.

Но все это – дело времени. Португалец – защитник-универсал, который и нужен Абаскалю. Он может выйти и справа, и слева, что позволяет задействовать Хлусевича на родном фланге.

Остается дождаться первых матчей – уже по ним можно будет судить о форме новобранцев.