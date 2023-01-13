Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдёт в «Палмейрас». Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо.
Петербуржцы ждут игрока в Дохе для прохождения медосмотра. Ранее в бразильских СМИ появилась информация о том, что футболист хочет стать игроком «Палмейраса».
В текущем сезоне хавбек провёл 19 матчей за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.
Медсестра — и белый свет!..
Помер мой сосед, что справа,
Тот, что слева, — ещё нет.
Медсестра — и белый свет!..
Помер мой сосед, что справа,
Тот, что слева, — ещё нет.
Думал дома отдохну,
Но не вышло них.я,
Видно в Дохе сдохну я.
Думал дома отдохну,
Но не вышло них.я,
Видно в Дохе сдохну я.
В Дохе в универмаге наверху я
Купил тебе доху я на меху я
Но с той дохой дал маху я
В Палмейрас ты не едешь ...абсолютно...
В Дохе в универмаге наверху я
Купил тебе доху я на меху я
Но с той дохой дал маху я
В Палмейрас ты не едешь ...абсолютно...