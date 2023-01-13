Клаудиньо не перейдёт в «Палмейрас». «Зенит» ждёт игрока в Дохе

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вчера, 19:59

Полузащитник «Зенита» не перейдёт в «Палмейрас». Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо.

Петербуржцы ждут игрока в Дохе для прохождения медосмотра. Ранее в бразильских СМИ появилась информация о том, что футболист хочет стать игроком «Палмейраса».

В текущем сезоне хавбек провёл 19 матчей за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.