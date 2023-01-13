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Клаудиньо не перейдёт в «Палмейрас». «Зенит» ждёт игрока в Дохе

вчера, 19:59

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдёт в «Палмейрас». Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо.

Петербуржцы ждут игрока в Дохе для прохождения медосмотра. Ранее в бразильских СМИ появилась информация о том, что футболист хочет стать игроком «Палмейраса».

В текущем сезоне хавбек провёл 19 матчей за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:48
Клаудиньо, наверное, сейчас самый сильный легионер в РПЛ, возможно еще Промес на его уровне
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:06
Что нам слава, что нам Клава —
Медсестра — и белый свет!..
Помер мой сосед, что справа,
Тот, что слева, — ещё нет.
pomor45
pomor45
вчера в 21:49
Не хотел я ехать в Доху,
Думал дома отдохну,
Но не вышло них.я,
Видно в Дохе сдохну я.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:15
Да да, можно и так!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:09
Не греет)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:02
Но убедился скоро я- она не стоит ниху... я.
gsgkfrrggr5s
gsgkfrrggr5s
вчера в 20:43
Деньги решают все.
112910415
112910415
вчера в 20:13
патамушто нильзя же так !
Futurista
Futurista
вчера в 20:07, ред.
СМС Семака Клаудиньо...
В Дохе в универмаге наверху я
Купил тебе доху я на меху я
Но с той дохой дал маху я
В Палмейрас ты не едешь ...абсолютно...
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:00
А зачем ему от кормушки убегать... играй за Зеню.
Гость
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