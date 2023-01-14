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Руководство «Торпедо» прокомментировало слухи об интересе к Дзюбе

вчера, 20:46

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

Селекционная служба работает, идет непростой процесс. Мы понимаем те проблемные точки, которые у нас есть. Их обозначает главный тренер — в этом вопросе у нас полное взаимопонимание. В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем.

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ssspartak
ssspartak
вчера в 22:59
Тут следует прокомментировать комментарий: "Скорее нет, чем да".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:22
ДЗЮБЕ надо все время что то и кому то доказывать. Что и кому он может доказать играя за безнадежный клуб, который вылетает в ФНЛ 150%? Ничего. Не пойжет он туда, да и не позовут его. Деньги на ветер бросать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:49
Если он поймёт, что большую зарплату ему не дадут, то может пойти и в Торпедо...
shlomo
shlomo
вчера в 20:48
Деликатно отмазался.... типа не обидеть никого...
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