Руководство «Торпедо» прокомментировало слухи об интересе к Дзюбе

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему нападающему «Зенита» .

Селекционная служба работает, идет непростой процесс. Мы понимаем те проблемные точки, которые у нас есть. Их обозначает главный тренер — в этом вопросе у нас полное взаимопонимание. В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем.