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МЮ выставит на продажу семерых футболистов

сегодня, 15:45

«Манчестер Юнайтед» выставит на продажу семерых футболистов, чтобы иметь возможность произвести трансферы следующим летом.

Расстаться планируют с теми, на кого не рассчитывает главный тренер команды Эрик Тен Хаг.

По данным The Mirror, кандидатами на уход являются Харри Магуайр, Аарон ВанБиссака, Фред, Донни ван де Бек, Фил Джонс, Скотт Мактоминей и Факундо Пеллистри.

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Все комментарии
4tz65cc9c8jx
4tz65cc9c8jx ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 17:16
Какой какой игрок сборной Фред? Бразилии?
В этой сборной такого уже давно нет, да его и не помнит наверное никто уже.
Если,что,то Дзюба тоже является игроком сборной.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:11, ред.
Харри Магуайр и Скотт МакТоминей думаю заиграют в клубе по скромнее. Думаю, условный Эвертон или Ноттингем, если сохранят прописку в АПЛ, могут купить этих игроков. Еще как вариант для шотландца перейти в Ньюкасл, думаю Скотт подходящий игрок для Эдди Хау, ну или можно перейти в Селтик.

Я бы не сказал что он прямо-таки не уровень МЮ, просто стиль сейчас у команды изменился.

Дони ван де Бек сам виноват что скатился, при живом Бруно никакого места в основном составе ему не видать. Нужно было идти в Интер, когда те звали игрока. Сейчас ему лучше вернуться в Нидерланды и постараться там перезапустить карьеру. А если смотреть по АПЛ, то трансфер в условный Брентфорд пойдет на пользу.

А по остальным и сказать нечего, разве только Фред еще может найти достойный клуб, а Джонс и Биссака это дно.
ap6jb7hg7x6a
ap6jb7hg7x6a
сегодня в 17:10, ред.
Наконец-то до боссов МЮ дошло, что главный в команде тренер, а не игроки с огромными зарплатами.

Для этого им надо было чтобы кто-то их прилюдно унизил, растоптал уважения не только других команд, но и своих болельщиков.

Так что если кто-то говорит, что Роналду ничего хорошего для МЮ не сделал в корне не прав, он своим, хоть и гнилым, поступком поменял сознание боссов команды.

Вот только жалко, что Сульшера сгубили, а он ученик сэра Алекса мог стать легендой МЮ не только как игрок, но и как тренер. Но в то время его слово было десятым, а с появлением Роналду так вообще убрали.

Но не будем делать больших выводов раньше времени, посмотрим что дальше будет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:09
Какой ещё Факундо? Первый раз о нем слышу.

Вчера Ван Биссака провёл выдающийся матч, уверен , что его оставят. Фред игрок сборной Бразилии так-то. По остальным соглашусь. Мактоминнея может можно прокачать ещё, я бы его в аренду отдал или у Каземиро пусть учится.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 17:01
Магуайр, Джонс, Ван Де Бек 100 процентов ненужны, их надо продать в первую очередь и поискать норм защитника
Chaumont
Chaumont ответ j74mxf9e5ddr (раскрыть)
сегодня в 17:00
покупали при другом тренере, к слову все клубы обычно продают дороже только тех кто лучше заиграл, как роналду в МЮ из порту за 19 млн евро, а в реал уже за 76 миллионов евро
а кто купит 73о???
j74mxf9e5ddr
j74mxf9e5ddr
сегодня в 16:51
Классический МЮ, покупают за дорого, продают за дешево.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:41
Решили провести хорошую чистку команды,это неплохо.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:37
Семеро смелых.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:33
Пошли чистки состава,команде это только на пользу
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:11
Пора было уже начинать переформатировать всё.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:54
Судя по результатам у тренера теперь полный карт-бланш.
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