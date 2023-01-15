МЮ выставит на продажу семерых футболистов

«Манчестер Юнайтед» выставит на продажу семерых футболистов, чтобы иметь возможность произвести трансферы следующим летом.
Расстаться планируют с теми, на кого не рассчитывает главный тренер команды Эрик Тен Хаг.
По данным The Mirror, кандидатами на уход являются Харри Магуайр, Аарон ВанБиссака, Фред, Донни ван де Бек, Фил Джонс, Скотт Мактоминей и Факундо Пеллистри.
Для этого им надо было чтобы кто-то их прилюдно унизил, растоптал уважения не только других команд, но и своих болельщиков.
Так что если кто-то говорит, что Роналду ничего хорошего для МЮ не сделал в корне не прав, он своим, хоть и гнилым, поступком поменял сознание боссов команды.
Вот только жалко, что Сульшера сгубили, а он ученик сэра Алекса мог стать легендой МЮ не только как игрок, но и как тренер. Но в то время его слово было десятым, а с появлением Роналду так вообще убрали.
Но не будем делать больших выводов раньше времени, посмотрим что дальше будет.
Для этого им надо было чтобы кто-то их прилюдно унизил, растоптал уважения не только других команд, но и своих болельщиков.
Так что если кто-то говорит, что Роналду ничего хорошего для МЮ не сделал в корне не прав, он своим, хоть и гнилым, поступком поменял сознание боссов команды.
Вот только жалко, что Сульшера сгубили, а он ученик сэра Алекса мог стать легендой МЮ не только как игрок, но и как тренер. Но в то время его слово было десятым, а с появлением Роналду так вообще убрали.
Но не будем делать больших выводов раньше времени, посмотрим что дальше будет.
Я бы не сказал что он прямо-таки не уровень МЮ, просто стиль сейчас у команды изменился.
Дони ван де Бек сам виноват что скатился, при живом Бруно никакого места в основном составе ему не видать. Нужно было идти в Интер, когда те звали игрока. Сейчас ему лучше вернуться в Нидерланды и постараться там перезапустить карьеру. А если смотреть по АПЛ, то трансфер в условный Брентфорд пойдет на пользу.
А по остальным и сказать нечего, разве только Фред еще может найти достойный клуб, а Джонс и Биссака это дно.
Я бы не сказал что он прямо-таки не уровень МЮ, просто стиль сейчас у команды изменился.
Дони ван де Бек сам виноват что скатился, при живом Бруно никакого места в основном составе ему не видать. Нужно было идти в Интер, когда те звали игрока. Сейчас ему лучше вернуться в Нидерланды и постараться там перезапустить карьеру. А если смотреть по АПЛ, то трансфер в условный Брентфорд пойдет на пользу.
А по остальным и сказать нечего, разве только Фред еще может найти достойный клуб, а Джонс и Биссака это дно.