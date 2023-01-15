МЮ выставит на продажу семерых футболистов

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сегодня, 15:45

«Манчестер Юнайтед» выставит на продажу семерых футболистов, чтобы иметь возможность произвести трансферы следующим летом.

Расстаться планируют с теми, на кого не рассчитывает главный тренер команды Эрик Тен Хаг.

По данным The Mirror, кандидатами на уход являются , , , , , и .