Азар посетил офис «Аль-Насра» и встретился с главным тренером команды

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сегодня, 11:58

Полузащитник «Реала» посетил офис «Аль-Насра» и встретился с главным тренером команды . Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Мадридский клуб в настоящий момент находится в Эр-Рияде, где сегодня состоится финал Суперкубка Испании против «Барселоны».

Об интересе «Аль-Насра» к бельгийцу сообщалось ранее.