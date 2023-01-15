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Азар посетил офис «Аль-Насра» и встретился с главным тренером команды

сегодня, 11:58

Полузащитник «Реала» Эден Азар посетил офис «Аль-Насра» и встретился с главным тренером команды Руди Гарсией. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Мадридский клуб в настоящий момент находится в Эр-Рияде, где сегодня состоится финал Суперкубка Испании против «Барселоны».

Об интересе «Аль-Насра» к бельгийцу сообщалось ранее.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:35
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 16:33
    Могущество нефтяной державы будет прирастать беглыми футболистами.
    dok66
    dok66
    сегодня в 16:22
    Рональдо зазвал , вот и посетил офис . Что тут такого ?
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 12:53
    Футбольный флюгер отклонился от китайской стены в сторону аравийских небоскрёбов...
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 12:36
    Ну вот, теперь бывшие звезды будут доигрывать ни в Китае или МЛС, а в Саудовской Аравии....и лозунг лиги будет таков -"если есть на свете рай, то это Аравийский край")))
    Азар, как топ игрок закончился после того, как покинул Челси. Там он показывал действительно крутую игру и многие нейтральные болельщики кайфовали от его игры, но дальше был трансфер в Реал Мадрид, и мы потеряли отличного игрока! А жаль....
    Ziza Woor
    Ziza Woor
    сегодня в 12:33
    Думаю не выйдет, Азар может в другой клуб?
    e7sj4w53jhj5
    e7sj4w53jhj5
    сегодня в 12:26
    Все кто не нужен в Европе потянулись в южную Африку.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 12:02
    Арабская лига делает всё для того ,что бы повысить популярность.
    Гость
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