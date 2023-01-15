Полузащитник «Реала» Эден Азар посетил офис «Аль-Насра» и встретился с главным тренером команды Руди Гарсией. Об этом сообщает El Chiringuito TV.
Мадридский клуб в настоящий момент находится в Эр-Рияде, где сегодня состоится финал Суперкубка Испании против «Барселоны».
Об интересе «Аль-Насра» к бельгийцу сообщалось ранее.
Азар, как топ игрок закончился после того, как покинул Челси. Там он показывал действительно крутую игру и многие нейтральные болельщики кайфовали от его игры, но дальше был трансфер в Реал Мадрид, и мы потеряли отличного игрока! А жаль....
Азар, как топ игрок закончился после того, как покинул Челси. Там он показывал действительно крутую игру и многие нейтральные болельщики кайфовали от его игры, но дальше был трансфер в Реал Мадрид, и мы потеряли отличного игрока! А жаль....