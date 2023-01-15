Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Сын Роналду собирается перейти в академию в Саудовской Аравии

сегодня, 15:05

Криштиану-младший, сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, собирается поступить в Академию Махд в Саудовской Аравии.

Роналду-младший ранее был в академии «Ювентуса», выступал за молодёжные команды «Реала» и «Манчестер Юнайтед». В МЮ он также играл под номером 7. Теперь он вместе с отцом перебрался в арабскую страну.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМЮ выставит на продажу семерых футболистов
Сегодня, 15:45
Слухи«Барселона» предложила «Интеру» обменяться игроками
Сегодня, 14:48
Слухи«Челси» собирается представить Мудрика сегодня на «Стэмфорд Бридж»
Сегодня, 14:37
СлухиЛевандовски в 2021 году хотел перейти в «Реал». Перес отказал в трансфере
Сегодня, 13:49
СлухиДепай готов перейти в «Атлетико»
Сегодня, 13:08
СлухиАзар посетил офис «Аль-Насра» и встретился с главным тренером команды
Сегодня, 11:58
Сортировать
Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 17:20
Ты не понял. Читай внимательно. Я говорю, зачем Роналду дал то интервью?? Мог бы ради сына потерпеть. Понятное дело, что сын отправится за отцом.. В академии МЮ его могли лучше обучить, чем в академии Аль-Насра. Но Роналду глуп и думает только о себе. Назови хоть одного игрока, который после академии Аль-Насра стал известным футболистом. Я могу назвать нескольких из академии МЮ, которые чего-то добились.

У меня самого отец работал на двух работах, чтобы обеспечить семью. Ему много чего не нравилось. Но он прежде всего думал о семью. Терпел и работал.

А с таким отцом у младшего Роналду большого будущего не будет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:03
Ну ты чего опять гонишь. Ему 12 лет. Ты в 12 лет готов был от родителей оторваться и жить в другой стране?
Наверняка им самим это далось не так легко.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:36
Как на это смотрит почтенная сеньора Пробирка???
Elliada
Elliada
сегодня в 16:17
Эгоист Роналду думает только о себе. Не дай он то интервью, остался бы в МЮ и сын до сих пор ходил бы в академию МЮ. Или кто-то в серьез думает, что академия Аль-Насра лучше, чем в МЮ. У самого карьера на закате, но сыну подпортил начало. Мог бы подумать о сыне.
112910415
112910415
сегодня в 15:53
судьба играет человеком ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:42
Сын за отца не отвечает пусть идёт куда хочет только серьгу на уши не одеет).
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:22
Научится у отца деньги делать.
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:10
Люблю книги, русскую литературу тоже люблю. Хорошо, что в призах есть книги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:08
Поближе к семье, всё понятно...
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 15:07
Где отец, там и сын? Рональду сам знает что делает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 