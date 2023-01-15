Сын Роналду собирается перейти в академию в Саудовской Аравии

Криштиану-младший, сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, собирается поступить в Академию Махд в Саудовской Аравии.
Роналду-младший ранее был в академии «Ювентуса», выступал за молодёжные команды «Реала» и «Манчестер Юнайтед». В МЮ он также играл под номером 7. Теперь он вместе с отцом перебрался в арабскую страну.
У меня самого отец работал на двух работах, чтобы обеспечить семью. Ему много чего не нравилось. Но он прежде всего думал о семью. Терпел и работал.
А с таким отцом у младшего Роналду большого будущего не будет.
У меня самого отец работал на двух работах, чтобы обеспечить семью. Ему много чего не нравилось. Но он прежде всего думал о семью. Терпел и работал.
А с таким отцом у младшего Роналду большого будущего не будет.