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Левандовски в 2021 году хотел перейти в «Реал». Перес отказал в трансфере

сегодня, 13:49

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски перед переходом в стан каталонцев хотел перейти в «Реал». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, летом 2021 года форвард попросил своего агента подыскать новый клуб, и его первым вариантом была мадридская команда. Президент «сливочных» Флорентино Перес отказался от трансфера из-за возраста поляка, а также из-за формы Карима Бензема в тот момент.

Летом 2022-го Левандовски стал игроком «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 16:55
Перес злопамятный, он не любит когда ему отказывает. В своё время он бегал за Левандовски, он был очень хорош, в одиночку уничтожал сливочных. Недавно он бегал за Мбаппе, тот в свою пользу извлёк выгоду из общения со стариком и выбил космический контракт у руководства ПСЖ.
Поэтому двери закрыты тем, кто отказал Пересу раньше.
"Кто зауважал" Переса, кто просто не помнит, но память им освежить необходимо переодически.
Elliada
Elliada
сегодня в 16:18
Польская крыса во всей красе.
adekvat
adekvat
сегодня в 16:01
Перес не берет в команду стукачей.
dikalot
dikalot
сегодня в 15:05
Это значит что Барсу выбрал скорее из-за денег.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:56
Всё правильно сделал. Тот мозги делал долго, а на старости лет только в Барсу добро пожаловать и в Лигу Европы.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:39
Ещё больше зауважал старика Переса и в очередной раз убедился в его гениальности
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:02
Мбаппе..Холанд..и Бензема образца 2022 - топы....
Левандовски - в тени этих бравых парней...
Потому и в Барсе...
Сварожич
Сварожич
сегодня в 13:53
Ну как говорится, что не делается все к лучшему....:)))
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