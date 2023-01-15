Левандовски в 2021 году хотел перейти в «Реал». Перес отказал в трансфере

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски перед переходом в стан каталонцев хотел перейти в «Реал». Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, летом 2021 года форвард попросил своего агента подыскать новый клуб, и его первым вариантом была мадридская команда. Президент «сливочных» Флорентино Перес отказался от трансфера из-за возраста поляка, а также из-за формы Карима Бензема в тот момент.
Летом 2022-го Левандовски стал игроком «сине-гранатовых».
Поэтому двери закрыты тем, кто отказал Пересу раньше.
"Кто зауважал" Переса, кто просто не помнит, но память им освежить необходимо переодически.
Поэтому двери закрыты тем, кто отказал Пересу раньше.
"Кто зауважал" Переса, кто просто не помнит, но память им освежить необходимо переодически.