Левандовски в 2021 году хотел перейти в «Реал». Перес отказал в трансфере

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сегодня, 13:49

Нападающий «Барселоны» перед переходом в стан каталонцев хотел перейти в «Реал». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, летом 2021 года форвард попросил своего агента подыскать новый клуб, и его первым вариантом была мадридская команда. Президент «сливочных» отказался от трансфера из-за возраста поляка, а также из-за формы в тот момент.

Летом 2022-го Левандовски стал игроком «сине-гранатовых».