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«Барселона» предложила «Интеру» обменяться игроками

сегодня, 14:48

«Барселона» предложила «Интеру» обменяться футболистами.

Каталонцы предложили миланскому клубу полузащитника Франка Кессье, а взамен хотят заполучить хавбека Марцело Брозовича.

Брозович пока не играет из-за травмы, полученной во время ЧМ-2022. В текущем сезоне футболист сыграл 10 матчей в Серии А. У Кессье 8 игр в Ла Лиге.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 16:26
Кессье лучше Броза и моложе
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 15:05
Хави, наигрывай Кессье. Оставь в запасе Бускетса.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:01
Кессье - один из авторов чемпионского Милана. Туда же Леао, Тонали, Диас, вратарь и дух Ибры.
Очень странно, что в Барсе он в запасе. Какие-то сложности с адаптацией, психологией, не иначе. Так как игрок сильный и мощный. Куда агрессивнее Бускетса
Сварожич
Сварожич
сегодня в 15:00
Политика Барсы вызывает кучу вопросов. Зачем менять более молодого игрока, если игрок, который придет тоже будет на лавке при здоровых испанцах и Фрэнки... Этот Кессиэ конечно идиот конкретный..столько Милан просил его остаться в итоге уехал в Барсу чтоб сидеть на банке а в Милане был одним из лучших. Обменивать игрока, которого только подписали? Выглядит бредово.
Да и Брозович слишком важен для Интера, чтобы его обменивать. Что-то я не верю в эту сделку.

Ну а так что, Барса меняет игроков чаще, чем Пике девушек! А Пике - это показатель!....:)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:52
Странный обмен, ну наверное в этом какой то резон есть.
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