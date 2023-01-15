«Барселона» предложила «Интеру» обменяться игроками

«Барселона» предложила «Интеру» обменяться футболистами.
Каталонцы предложили миланскому клубу полузащитника Франка Кессье, а взамен хотят заполучить хавбека Марцело Брозовича.
Брозович пока не играет из-за травмы, полученной во время ЧМ-2022. В текущем сезоне футболист сыграл 10 матчей в Серии А. У Кессье 8 игр в Ла Лиге.
Да и Брозович слишком важен для Интера, чтобы его обменивать. Что-то я не верю в эту сделку.
Ну а так что, Барса меняет игроков чаще, чем Пике девушек! А Пике - это показатель!....:)
Да и Брозович слишком важен для Интера, чтобы его обменивать. Что-то я не верю в эту сделку.
Ну а так что, Барса меняет игроков чаще, чем Пике девушек! А Пике - это показатель!....:)