Тренер Аргентины Скалони выбрал лучшего между Месси и Марадоной

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о том, кто лучше — Лионель Месси или Диего Марадона.
Если мне нужно выбрать, то это Лео. У меня с ним особенные отношения. Он лучший игрок всех времен, хотя Марадона тоже был потрясающим.
Скалони привел Аргентину к победе на недавнем ЧМ-2022. Месси был признан лучшим игроком турнира.
А над пешеходом весь мир ржет,который за 2 сезона в лиге фермеров только 14 голов забил))))))))) Марадона Наполи чемпионом делал.
А над пешеходом весь мир ржет,который за 2 сезона в лиге фермеров только 14 голов забил))))))))) Марадона Наполи чемпионом делал.
Между ними и Месси еще несколько игроков.
Между ними и Месси еще несколько игроков.
Месси лучший в истории, это факт.
Нам повезло смотреть за его игрой последние 15 лет.
Лео лучший во всем, что касается футбола. Это отмечал и Пеп, посмотрите обзоры как он отбирает мячи в стиле лучших опорников. По сути он был бы успешен на любой позиции, кроме пожалуй центрдэфа. Но в футболе самое сложное - это созидание, поэтому Месси используется всю карьеру в атаках, он и там лучший во всех компонентах: голы, ассисты, контроль темпа, развитие атак и т.д. Короче, он воплощение футбола.
Не помню кто говорил из игроков как его тренер научил правильно прессинговать. Прессинг не просто бежать на соперника, а более глубокий анализ правша или левша игрок, как он действует при давление и конечно периферическое зрение
Месси лучший в истории, это факт.
Нам повезло смотреть за его игрой последние 15 лет.
Лео лучший во всем, что касается футбола. Это отмечал и Пеп, посмотрите обзоры как он отбирает мячи в стиле лучших опорников. По сути он был бы успешен на любой позиции, кроме пожалуй центрдэфа. Но в футболе самое сложное - это созидание, поэтому Месси используется всю карьеру в атаках, он и там лучший во всех компонентах: голы, ассисты, контроль темпа, развитие атак и т.д. Короче, он воплощение футбола.
Не помню кто говорил из игроков как его тренер научил правильно прессинговать. Прессинг не просто бежать на соперника, а более глубокий анализ правша или левша игрок, как он действует при давление и конечно периферическое зрение