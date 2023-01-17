Тренер Аргентины Скалони выбрал лучшего между Месси и Марадоной

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вчера, 23:33

Наставник сборной Аргентины ответил на вопрос о том, кто лучше — или .

Если мне нужно выбрать, то это Лео. У меня с ним особенные отношения. Он лучший игрок всех времен, хотя Марадона тоже был потрясающим.