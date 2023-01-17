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Тренер Аргентины Скалони выбрал лучшего между Месси и Марадоной

вчера, 23:33

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о том, кто лучше — Лионель Месси или Диего Марадона.

Если мне нужно выбрать, то это Лео. У меня с ним особенные отношения. Он лучший игрок всех времен, хотя Марадона тоже был потрясающим.

Скалони привел Аргентину к победе на недавнем ЧМ-2022. Месси был признан лучшим игроком турнира.

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Все комментарии
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 10:50
Подлизнул))))))))) Марадона легенда уровня Пеле.Бездарное аргентинское полено и рядом с ним не стоит.Да и над Марадоной не надругались 2-8)))))))))))))))

А над пешеходом весь мир ржет,который за 2 сезона в лиге фермеров только 14 голов забил))))))))) Марадона Наполи чемпионом делал.
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 06:41, ред.
Скоро вся АПЛ у них играть будет, Рон знает что делает, если серьезно скорей всего летом окажется у сорок не все так просто как нам кажется. Жаль будет птичек конечно, но что поделать.
monah-10
monah-10
сегодня в 06:36
Я вижу игру Месси, и видел игру Марадонны, ничего там выдающегося от Марадонны на поле не было, да кое какие финты из вау были, которые сейчас кому ни лень делают, как тащилка команды, да нет не про него, он большим человеком за полем был это да, весь Неаполь гудел, когда Марадонна гудел По мне лучше игрока чем Рональдиньо нет, небыло, и наверное никогда не будет. Так что если двоих аргов сравнивать, то конечно Месси круче во 100 раз.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:47
Ужасно когда у людей внутренний кошмар.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:32
По другому он и не мог сказать, Месси ему ближе
Capral
Capral
сегодня в 03:10
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 02:53
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 00:53
      Пеле и Марадона лучшие.
      Между ними и Месси еще несколько игроков.
      амурец
      амурец
      сегодня в 00:35
      Ну а что он еще скажет, но сравнивать месси которого сделали чм и Марадонну который слелал Аргентину ЧМ просто смешно
      протон
      протон
      сегодня в 00:26
      Я с детства фанат КриРо,но признаю талант Лео Месси это у него с рождения с этим только слепой может поспорить его техника на невероятном уровне. А сравнивать Мародонну или Пеле это все равно что сравнивать в наше время все равно что сравнивать старый мерседес с новым
      53pp39ecxp6z
      53pp39ecxp6z ответ Ironigor (раскрыть)
      сегодня в 00:09
      Всё верно, это всё ожидаемо
      протон
      протон
      сегодня в 00:01
      Всем кто ржёт, следует перечитать ещё раз, и посмотреть отрывки. Месси действительно очень топово прессингует, и хорошо отбирает мяч, ЕСЛИ берётся за это дело.
      Месси лучший в истории, это факт.
      Нам повезло смотреть за его игрой последние 15 лет.
      Лео лучший во всем, что касается футбола. Это отмечал и Пеп, посмотрите обзоры как он отбирает мячи в стиле лучших опорников. По сути он был бы успешен на любой позиции, кроме пожалуй центрдэфа. Но в футболе самое сложное - это созидание, поэтому Месси используется всю карьеру в атаках, он и там лучший во всех компонентах: голы, ассисты, контроль темпа, развитие атак и т.д. Короче, он воплощение футбола.
      Не помню кто говорил из игроков как его тренер научил правильно прессинговать. Прессинг не просто бежать на соперника, а более глубокий анализ правша или левша игрок, как он действует при давление и конечно периферическое зрение
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 23:47
      А что , разве можно было ожидать от главного тренера сборной Аргентины в которой играет Месси и с кем завоевал кубок мира, другого решения !?? )
      Elliada
      Elliada
      вчера в 23:45
      Балласт что делает в опросе? Игрок, играющий в лиге верблюдов , даже близко не g.o.a.t.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 23:43
      Месси выиграл больше титулов, забил больше и отдал больше голевых передач, играет на высоком уровне дольше Марадоны. Это если сравнивать. Но этого не нужно делать. Зачем выбирать, когда можно обоими восхищаться.
      Гость
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