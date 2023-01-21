Клопп: «Я доволен безголевой ничьей, это небольшой шаг вперёд»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился впечатлениями от матча АПЛ против «Челси» (0:0).

Мы неплохо вошли и в первый тайм, и во второй. Мы показывали качественные отрезки, но играть так на постоянной основе не смогли.

Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы делать небольшие шаги вперед, и это один из них. Мы не пропустили в игре с «Челси», моментов создали не особо много, но и у соперника все было так же. Во втором тайме мы самоотверженно и грамотно играли в обороне, но опускались слишком глубоко. В целом, я доволен безголевой ничьей, это небольшой шаг вперёд.

Мы имеем возможность отталкиваться от этой встречи.