Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Каррера назвал лучшего российского футболиста

вчера, 21:12

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом.

Для меня лучший российский футболист сейчас — Александр Головин. У него огромный потенциал, он способен заиграть в любом европейском чемпионате, это футболист высокого класса. Алексей Миранчук тоже добротный игрок с хорошими качествами, но мне кажется, что Головин талантливее.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Бельгии оценили грядущий переход Керка в «Антверпен»
Вчера, 23:35
Бонуччи цитатой Трапаттони отреагировал на санкции в адрес «Ювентуса»
Вчера, 21:23
Клопп: «Я доволен безголевой ничьей, это небольшой шаг вперёд»
Вчера, 20:50
Поттер оценил дебют Мудрика за «Челси»
Вчера, 19:39
Хави — об аресте Дани Алвеса: «Как и все остальные, я удивлён и шокирован»
Вчера, 16:12
Аллегри дал первые комментарии после лишения «Ювентуса» 15 очков
Вчера, 14:49
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:11
Головин скорее современнее Миранчука, если разделять критерии "лучшести". Лёша чуть персонаж из другой эпохи в плане меньшего прессинга и своей нацеленности на интеллигентную игру в зоне десятки. Саня по интенсивности максимально современный игрок, и Лига 1 его проявлявшиеся тут задатки в этом еще и прокачала.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:08
Лёгкий выбор,ибо больше никого и нет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:35
Пусть будет Головин.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:12, ред.
Каррера назвал лучшего российского футболиста .

Я думаю что Каррера абсолютно прав по поводу Головина. Александр очень грамотный футболист с хорошим дриблингом и видением поля. Хорошо читающим игру и классный распасовщик, который и сам может завершить красивым ударом голевую ситуацию. Это он демонстрировал и в играх за сборную России и сейчас показывает в играх за Монако.

Правда при Коваче это у него получалось гораздо лучше и больше. Сейчас с приходом Клемана, команда как и сам Головин играют не так уверенно и не в тот футбол который проповедовал Ковач. Сегодня команда под управлением Ковача разнесла в пух и прах одного из лидеров Бундеслиги Фрайбург со счётом 6:0. Так что, на мой субъективный взгляд, руководство Монако приняли неправильное решение уволив Ковача. А Головину стоит попробовать себя в другом чемпионате, пока он не стал деградировать.

Ну вот как-то так. А Головину в любом случае Удачи.
adekvat
adekvat
вчера в 22:09
Прочитав заголовок думал про Расказова, ан нет, отстал дядька от жизни. Не особо то и заиграли.
Сварожич
Сварожич
вчера в 21:37
Ну Массимо не далеко от истины глаголит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 