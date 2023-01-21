Каррера назвал лучшего российского футболиста .

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом.
Для меня лучший российский футболист сейчас — Александр Головин. У него огромный потенциал, он способен заиграть в любом европейском чемпионате, это футболист высокого класса. Алексей Миранчук тоже добротный игрок с хорошими качествами, но мне кажется, что Головин талантливее.
Я думаю что Каррера абсолютно прав по поводу Головина. Александр очень грамотный футболист с хорошим дриблингом и видением поля. Хорошо читающим игру и классный распасовщик, который и сам может завершить красивым ударом голевую ситуацию. Это он демонстрировал и в играх за сборную России и сейчас показывает в играх за Монако.
Правда при Коваче это у него получалось гораздо лучше и больше. Сейчас с приходом Клемана, команда как и сам Головин играют не так уверенно и не в тот футбол который проповедовал Ковач. Сегодня команда под управлением Ковача разнесла в пух и прах одного из лидеров Бундеслиги Фрайбург со счётом 6:0. Так что, на мой субъективный взгляд, руководство Монако приняли неправильное решение уволив Ковача. А Головину стоит попробовать себя в другом чемпионате, пока он не стал деградировать.
Ну вот как-то так. А Головину в любом случае Удачи.
Я думаю что Каррера абсолютно прав по поводу Головина. Александр очень грамотный футболист с хорошим дриблингом и видением поля. Хорошо читающим игру и классный распасовщик, который и сам может завершить красивым ударом голевую ситуацию. Это он демонстрировал и в играх за сборную России и сейчас показывает в играх за Монако.
Правда при Коваче это у него получалось гораздо лучше и больше. Сейчас с приходом Клемана, команда как и сам Головин играют не так уверенно и не в тот футбол который проповедовал Ковач. Сегодня команда под управлением Ковача разнесла в пух и прах одного из лидеров Бундеслиги Фрайбург со счётом 6:0. Так что, на мой субъективный взгляд, руководство Монако приняли неправильное решение уволив Ковача. А Головину стоит попробовать себя в другом чемпионате, пока он не стал деградировать.
Ну вот как-то так. А Головину в любом случае Удачи.