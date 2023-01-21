Каррера назвал лучшего российского футболиста .

Экс-тренер «Спартака» считает полузащитника «Монако» лучшим российским футболистом.

Для меня лучший российский футболист сейчас — Александр Головин. У него огромный потенциал, он способен заиграть в любом европейском чемпионате, это футболист высокого класса. Алексей Миранчук тоже добротный игрок с хорошими качествами, но мне кажется, что Головин талантливее.