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«Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» в дебютном матче Энцо Фернандеса

сегодня, 00:54
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами. В этой встрече за «синих» дебютировали Энцо Фернандес и Нони Мадуеке, а Михаил Мудрик впервые вышел в стартовом составе.

«Челси» идёт на 9-м месте (30 очков), «Фулхэм» занимает 6-е место (32 очка).

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:57
Челси не хочет в топ-4
salleeh
salleeh
сегодня в 02:56
Хаверцу нужно искать другой клуб. С его умением открываться, ему подойдёт Бавария, которая приучена искать Левандовского. Нынешний Челси собрался не для футбола явно…
SHEARER
SHEARER
сегодня в 02:51
Что то пока пол миллиарда потраченные на трансферы у синих не работают!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:24
Вообще не видно команды и для чего нужен им тренер. Ни команды, ни тренера.
4wk4m8guwrrb
4wk4m8guwrrb
сегодня в 02:23
Абраша походу только похахатывает над этими лопухами
протон
протон
сегодня в 01:46
Longless друг мой из солнечного кавказа, ну кому интересны ваши арифметические данные? Я вас вызываю на бой сегодня 4 число февраля удалите в моей группе свои клоны и начнем битву, берите пример например с таких, как Варвар, как он играет набирать баллы , ну вы ведь играли с аккаунта на аватарке был белый волк очень хорошо набирали ну кому интересны ваши победы с сотни аккаунтов. я с 10 фейков могу все призовые места взять если не буду спать сутками. Вот это "по 122 000 баллов" уже всех достало.

"Я скорее летаю на волшебной метле. И люблю стрелять из лука."
Ну что это уже?

"Я всегда доказывал и доказываю сейчас"

Ну что это кому что можно тут навязать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 01:31, ред.
А тут уже никто (после ухода Абрашки и Тухеля) не драматизирует. Осталось только созерцать то, что неизбежно...
По Арсеналу. Хоть свет в конце тоннеля и виден, однако тоннель не кончается. Весь головняк у Артеты (с такой скамейкой) будет во 2-м круге. Да и по содержанию самой игры "канониров" вопросов куча, ибо рассинхрон скорости и мысли в поле, очевиден.
протон
протон ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 01:25
Карвальо был не плох но иногда допускал не лепые ошибки. Джон Оби микель вроде еще играл, Шон райт Филипс,
протон
протон ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 01:23, ред.
Вот теперь, с вами согласен. Мекелеле , Арьен Робен, Эрнан Креспо, Дидье Дрогба Ивуарицец, не гуглю знаю, А гол Дидье в ЛЧ Баварии если не ошибаюсь в финале Нойеру. Я пересмотрел этот гол сотни раз
Tex
Tex ответ Галя Каблукова (раскрыть)
сегодня в 01:21
если бабки не закончатся, то за пару сезонов все стабилизируется. Условный Арсенал волочется сколько и вот наконец свет в конце тунеля. Так что не вижу причин драматизировать. Поменяют тренера, укрепят атаку и немного войдут в рабочий режим и все будет норм
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 01:20
Что то мне подсказывает, что Челси... Все...
Tex
Tex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:20
Верон, Креспо, Макелеле, Ферейра, Дрогба, Карвалью, Робен, Шевченко и тд. Но в целом согласен, баланс между молодыми талантами и состоявшимися игроками был
протон
протон ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 01:14, ред.
Не скажу, что собирали только состоявшихся.
azkan
azkan
сегодня в 01:13
Сразу не ждал от новичков супер пупер игры. Но надеялся, что Челси победит.
Однако завершение атак было запорот медлительным Каем Хаверцем и Фофана, которому надо было только поднять голову и посмотреть куда бить.
Ну ладно это эпизоды. В целом и игра то плоха. Я даже не знаю, что делает Поттер?! Где его работа? У игроков есть желание, стараются и вроде талантливые.
Их бы научить друг друга понимать, связать их действия.
Думаю этих то двух потерянных очков и не хватит в конце сезона.
Все равно удачи Челси!
Tex
Tex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:13
Первые сезоны при Абрамовиче то же не были идеальными, но в команду тогда собирали состоявшихся топов, а не молодеж
протон
протон
сегодня в 01:03
Добро победило! Всё-таки ещё не всё решают в спорте деньги, админресурс и уловки! Как ни относись к Абрамовичу, но при нём в Челси работали профессионалы, и в тренерском штабе, и в селекционном, а теперь посмотрим, как они будут по полмиллиарда отваливать, играя в менеджер из живых людей.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:02, ред.
Фофана - груда мышц за полным отсутствием видения поля и игрового мышления. Запорол голевой момент..., а всего то требовалось поднять башку и катануть снаряд на набегающего по центру Хаверца.
Галлахер - мистер кикс. Никто не мешал по центру направить мячик в створ в противоход Лено..., аннет, - техника посредственная..., впрочем как и игра всего клуба.

P.S. Уж не знаю чё там впереди ждёт "синих" в АПЛ ..., но то что в ЛЧ Дортмунд из них ростбиф сделает - уже практически неотвратимо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:02
Пока, что к игре Челси очень точно подходит поговорка - "Не в коня - корм"!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:59, ред.
Вот это и есть игра в АПЛ, где каждый матч трудно спрогнозировать, "Фулхэм" на фоне фаворита матча команды "Челси" смотрелся достаточно достойно во всех отношениях. И даже игра Виллана была настолько самоотверженной и завораживающей, что болельщики хозяев стадиона аплодировали ему стоя за игру. Ну а футболисты "Челси" не смогли сегодня порадовать своих фанатов, которые ждали от них в этой игре только победы. Удачи
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 00:58
молодцы дачники, а нам надо еще миллионов 400 влупить на шлак.в руководстве реально аутисты сидят.
Таганский
Таганский
сегодня в 00:56
Тяжеловато смотреть на всё это..
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