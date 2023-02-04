«Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» в дебютном матче Энцо Фернандеса

«Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами. В этой встрече за «синих» дебютировали Энцо Фернандес и Нони Мадуеке, а Михаил Мудрик впервые вышел в стартовом составе.
«Челси» идёт на 9-м месте (30 очков), «Фулхэм» занимает 6-е место (32 очка).
Галлахер - мистер кикс. Никто не мешал по центру направить мячик в створ в противоход Лено..., аннет, - техника посредственная..., впрочем как и игра всего клуба.
P.S. Уж не знаю чё там впереди ждёт "синих" в АПЛ ..., но то что в ЛЧ Дортмунд из них ростбиф сделает - уже практически неотвратимо.
Галлахер - мистер кикс. Никто не мешал по центру направить мячик в створ в противоход Лено..., аннет, - техника посредственная..., впрочем как и игра всего клуба.
P.S. Уж не знаю чё там впереди ждёт "синих" в АПЛ ..., но то что в ЛЧ Дортмунд из них ростбиф сделает - уже практически неотвратимо.
Однако завершение атак было запорот медлительным Каем Хаверцем и Фофана, которому надо было только поднять голову и посмотреть куда бить.
Ну ладно это эпизоды. В целом и игра то плоха. Я даже не знаю, что делает Поттер?! Где его работа? У игроков есть желание, стараются и вроде талантливые.
Их бы научить друг друга понимать, связать их действия.
Думаю этих то двух потерянных очков и не хватит в конце сезона.
Все равно удачи Челси!
Однако завершение атак было запорот медлительным Каем Хаверцем и Фофана, которому надо было только поднять голову и посмотреть куда бить.
Ну ладно это эпизоды. В целом и игра то плоха. Я даже не знаю, что делает Поттер?! Где его работа? У игроков есть желание, стараются и вроде талантливые.
Их бы научить друг друга понимать, связать их действия.
Думаю этих то двух потерянных очков и не хватит в конце сезона.
Все равно удачи Челси!
По Арсеналу. Хоть свет в конце тоннеля и виден, однако тоннель не кончается. Весь головняк у Артеты (с такой скамейкой) будет во 2-м круге. Да и по содержанию самой игры "канониров" вопросов куча, ибо рассинхрон скорости и мысли в поле, очевиден.
По Арсеналу. Хоть свет в конце тоннеля и виден, однако тоннель не кончается. Весь головняк у Артеты (с такой скамейкой) будет во 2-м круге. Да и по содержанию самой игры "канониров" вопросов куча, ибо рассинхрон скорости и мысли в поле, очевиден.