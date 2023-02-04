«Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» в дебютном матче Энцо Фернандеса

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сегодня, 00:54

«Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами. В этой встрече за «синих» дебютировали и , а впервые вышел в стартовом составе.

«Челси» идёт на 9-м месте (30 очков), «Фулхэм» занимает 6-е место (32 очка).