«Реал» выиграл у «Валенсии» в поединке Ла Лиги

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сегодня, 01:07

«Реал» выиграл у «Валенсии» в матче 17-го тура Ла Лиги (2:0).

Марко Асенсио открыл счет на 52-й минуте, а Винисиус Жуниор на 54-й удвоил преимущество команды. У гостей на 72-й минуте красную карточку получил Габриэль Паулиста.

После матча «Реал» идет на 2-м месте (45 баллов), «Валенсия» занимает 14-ю строчку (20 пунктов).