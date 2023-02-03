«Реал» выиграл у «Валенсии» в поединке Ла Лиги

«Реал» выиграл у «Валенсии» в матче 17-го тура Ла Лиги (2:0).
Марко Асенсио открыл счет на 52-й минуте, а Винисиус Жуниор на 54-й удвоил преимущество команды. У гостей на 72-й минуте красную карточку получил Габриэль Паулиста.
После матча «Реал» идет на 2-м месте (45 баллов), «Валенсия» занимает 14-ю строчку (20 пунктов).
Реал в своем репертуаре. Первый тайм на минималках, второй - решающий. Складывается впечатление, что все же в этом и идея, а именно - подуставший соперник проще вскрываем, чем свежий.
Отдельный респект Кроосу. Не к конкретному матчу, а в целом. Удивительное сочетание интеллекта, чтения игры и техники. Умудряется без рывков перекрывать 99% передач. Я других таких цп/цоп в принципе не знаю. Спасибо Тони за многолетний вклад в успехи Реала.
Очень радует Камавинга и Себальос. Вини, казалось бы, смущает количеством потерь, но каждая при попытке обострить. Это дорогого стоит. Бенз - 2 голевых и травма. Надеемся, на неделю-две. Ливерпуль на подходе
Победа - есть победа. Второй тайм отличный. Вновь на ноль в обороне.
Экватор в чемпионате, гонка впереди!
Реал в своем репертуаре. Первый тайм на минималках, второй - решающий. Складывается впечатление, что все же в этом и идея, а именно - подуставший соперник проще вскрываем, чем свежий.
Отдельный респект Кроосу. Не к конкретному матчу, а в целом. Удивительное сочетание интеллекта, чтения игры и техники. Умудряется без рывков перекрывать 99% передач. Я других таких цп/цоп в принципе не знаю. Спасибо Тони за многолетний вклад в успехи Реала.
Очень радует Камавинга и Себальос. Вини, казалось бы, смущает количеством потерь, но каждая при попытке обострить. Это дорогого стоит. Бенз - 2 голевых и травма. Надеемся, на неделю-две. Ливерпуль на подходе
Победа - есть победа. Второй тайм отличный. Вновь на ноль в обороне.
Экватор в чемпионате, гонка впереди!