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«Реал» выиграл у «Валенсии» в поединке Ла Лиги

сегодня, 01:07
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Реал» выиграл у «Валенсии» в матче 17-го тура Ла Лиги (2:0).

Марко Асенсио открыл счет на 52-й минуте, а Винисиус Жуниор на 54-й удвоил преимущество команды. У гостей на 72-й минуте красную карточку получил Габриэль Паулиста.

После матча «Реал» идет на 2-м месте (45 баллов), «Валенсия» занимает 14-ю строчку (20 пунктов).

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:57
С заслуженной победой сливочных! Радует, что отличились лидеры Реала.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:13
Ожидаемый результат.... но отставание от Барсы нужно как то сокращать
112910415
112910415
сегодня в 05:04
молодцы, гонка продолжится !
pjv74x24f675
pjv74x24f675
сегодня в 03:33
Реал выиграл на классе - ожидаемый результат.
jehfv2fte3ta
jehfv2fte3ta
сегодня в 02:34
Не мог Реал первый гол до перерыва забить, ведь обломилась моя ставочка
амурец
амурец
сегодня в 01:30
Реал с победой
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:19
С победой!

Реал в своем репертуаре. Первый тайм на минималках, второй - решающий. Складывается впечатление, что все же в этом и идея, а именно - подуставший соперник проще вскрываем, чем свежий.

Отдельный респект Кроосу. Не к конкретному матчу, а в целом. Удивительное сочетание интеллекта, чтения игры и техники. Умудряется без рывков перекрывать 99% передач. Я других таких цп/цоп в принципе не знаю. Спасибо Тони за многолетний вклад в успехи Реала.

Очень радует Камавинга и Себальос. Вини, казалось бы, смущает количеством потерь, но каждая при попытке обострить. Это дорогого стоит. Бенз - 2 голевых и травма. Надеемся, на неделю-две. Ливерпуль на подходе

Победа - есть победа. Второй тайм отличный. Вновь на ноль в обороне.

Экватор в чемпионате, гонка впереди!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 01:12
на классе
Гость
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