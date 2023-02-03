«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» (1:0) в матче Зимнего кубка РПЛ.
Единственный гол в игре на 23-й минуте забил защитник «быков» Кайо. На 80-й минуте красную карточку получил защитник «Сочи» Артем Мещанинов.
«Краснодар» одержал победу над «Сочи» (1:0) в матче Зимнего кубка РПЛ.
Единственный гол в игре на 23-й минуте забил защитник «быков» Кайо. На 80-й минуте красную карточку получил защитник «Сочи» Артем Мещанинов.
Сзади... с разбега...умышленно ( уточню - специально )... шипами в стопу... риск получения серьёзной травмы. Одним словом, подло. Неизвестно ещё, как аукнется эта травма для игрока "Краснодара".
Сзади... с разбега...умышленно ( уточню - специально )... шипами в стопу... риск получения серьёзной травмы. Одним словом, подло. Неизвестно ещё, как аукнется эта травма для игрока "Краснодара".