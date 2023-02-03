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«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче Зимнего кубка РПЛ

сегодня, 21:23
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» (1:0) в матче Зимнего кубка РПЛ.

Единственный гол в игре на 23-й минуте забил защитник «быков» Кайо. На 80-й минуте красную карточку получил защитник «Сочи» Артем Мещанинов.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:55
К сожалению уже второй матч беспросветная игра Сочи. Без намеков!
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 22:50
Унылый недофутбол гвноматч тв кубка,что вчера спартак ростов,что сегодня.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:31
Врядли Бекиевич поможет Сочи если газпром не подключится.
Capral
Capral
сегодня в 22:17, ред.
протон, неумышленная игра рукой- это значит не преднамеренная игра рукой, то-есть без умысла.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:07
Вполне обычный товарищеский (контрольный ) матч. Без напряга. В своё удовольствие. Как позволял соперник. Буду доволен, если Мещанинову вдогонку за удалением прилетит серьёзный штраф и пара - тройка матчей дисквалификации в наступающем чемпионате. Таких негодя - в надо серьёзно учить.
Сзади... с разбега...умышленно ( уточню - специально )... шипами в стопу... риск получения серьёзной травмы. Одним словом, подло. Неизвестно ещё, как аукнется эта травма для игрока "Краснодара".
Gahi
Gahi
сегодня в 22:06
Ну что хорошая подготовка к продолжению сезона, есть время над чем поработать командам. Удачи
rhskmz
rhskmz
сегодня в 22:04
Бердыев уже не волшебник !
протон
протон
сегодня в 21:56
Ну и судьи пошли... Что значит формулирлвка "игра рукой неумышленная".Тем более в случае когда мяч попадает в руку, движущейся снизу вверх. Это чистейший пенальти. Мяч после этого изменяет траекторию полёта. Чему там судей учат, непонятно. Учат, учат, а итоге всё равно каждый трактует по своему. И без всяких наказаний, в основном. 56изм, да и только
sova147
sova147
сегодня в 21:51
Победили за счёт опыта, у Бердыева много работы впереди
Сп62
Сп62
сегодня в 21:46
Мотя молодец, сыграл на пять.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:40
Курбану первая пика в бок...:)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:32
Ничего удивительного в этом нет. На классе быки.
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