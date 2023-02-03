Роналду забил дебютный гол за «Аль-Наср» и принёс своей команде ничью

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сегодня, 20:06

«Аль-Фатех» сыграл вничью с «Аль-Насром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

На 12-й минуте первый гол в игре забил форвард «Аль-Фатеха» Кристиан Тельо. На 42-й минуте полузащитник «Аль-Насра» Талиска сравнял счёт. На 58-й минуте нападающий «Аль-Фатеха» Софьян Бендебка снова вывел свою команду вперёд. Однако на 93-й минуте реализовал пенальти, забив свой первый гол в официальных матчах за «Аль-Наср». На 95-й минуте с поля был удалён Талиска, который получил прямую красную карточку.

«Аль-Наср» идёт на 1-м месте (34 очка), «Аль-Фатех» занимает 6-е место (22 очка) в чемпионате Саудовской Аравии.