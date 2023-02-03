Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду забил дебютный гол за «Аль-Наср» и принёс своей команде ничью

сегодня, 20:06
Аль-ФатехЛоготип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)2 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Фатех» сыграл вничью с «Аль-Насром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

На 12-й минуте первый гол в игре забил форвард «Аль-Фатеха» Кристиан Тельо. На 42-й минуте полузащитник «Аль-Насра» Талиска сравнял счёт. На 58-й минуте нападающий «Аль-Фатеха» Софьян Бендебка снова вывел свою команду вперёд. Однако на 93-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, забив свой первый гол в официальных матчах за «Аль-Наср». На 95-й минуте с поля был удалён Талиска, который получил прямую красную карточку.

«Аль-Наср» идёт на 1-м месте (34 очка), «Аль-Фатех» занимает 6-е место (22 очка) в чемпионате Саудовской Аравии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче Зимнего кубка РПЛ
Сегодня, 21:23
«Реал» выиграл у «Валенсии» в поединке Ла Лиги
Сегодня, 01:07
«Ювентус» минимально обыграл «Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии
Сегодня, 00:57
«Спартак» одолел «Ростов» по пенальти в матче Зимнего кубка Премьер-Лиги
Вчера, 21:31
«Динамо» переиграло команду из Болгарии в товарищеском матче
Вчера, 18:34
«Локомотив» уступил клубу из Малайзии в контрольной игре
Вчера, 18:24
Сортировать
Все комментарии
АТГ
АТГ
сегодня в 22:36
С пенальти?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:20
Роналду старался, но... в условиях плотной опеки, когда тебе не дают продохнуть два - три игрока соперника, показать что-то очень и очень трудно. Он же не Месси в конце концов.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 22:08
Повезло ему с пенальти
Бубнин
Бубнин
сегодня в 21:43
Правительство Саудовской Аравии в полном объеме оплатит использование ноги стоимостью миллиард, подарив какой-нибудь остров с хранилищем, заполненным миллиардами триллионов евро.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 21:30
ооо великий покоритель аль кебабов
gwh9d3qk33kz
gwh9d3qk33kz ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:56
Ещё успеет отработать
rhskmz
rhskmz
сегодня в 20:56
За гол на 93 минуте с пеналти Роналде подарили еще яхту и самолет !
youtomee
youtomee
сегодня в 20:44
Так и знал, что пенальти) Вот думаю открою новость, а там повтор, на котором Рон пол команды обводит и в девятку и показывает, что вот он я вернулся...но нет...как всегда пенальти)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 20:30
)
Namuri
Namuri
сегодня в 20:28
Разве вы не понимаете, что если у вас 20 ставок по 1000 очков в месяц, но только одна выигрышная. Вот главное это - одна выигрышная, а не остальные 19. Если коэффициент +50, это значит +30000 очков у тебя. Главное - разница победных очков, У меня была серия, где в 10 матчах я угадывал, было в 5. Набрал 100 000 очков в 15 матчах, по 1 000 очк в каждом матче, к концу месяца. Иногда ставил на 4:2, а матч закончился 4:1, иногда 4:2, но матч закончился 4:3 - например матч между Ман Сити и Реал Мадридом. А иногда в точку - 3:3, много раз. 1:5, 5:1, 1:6 и т.п Такая тактика победная. *анипуляции — это плохо. Всегда можно сделать это, показав неудачную серию исходов матчей. А важна одна победа с +50 кэфом. Все остальное это часть пути. Завтра ждите!
112910415
112910415
сегодня в 20:27
вот и окупил себя великий !
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:23
Красавчик Рон! С почином так сказать!! Так держать!!
Пирамида
Пирамида
сегодня в 20:21, ред.
А наш узбек Джалолиддин Машарипов сперва отдал ему свой седьмой номер, и теперь заработал для него пенальти))) Роналду опять поставит своё фото с ним в инстаграм. Он должен ))
memphis
memphis
сегодня в 20:20
Пеналду
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 20:20
Говорят ещё и в пустые не попал..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:20
Ну наконец то первый гол!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:18
Пора начинать отрабатывать 217 лямов.......)
Elliada
Elliada
сегодня в 20:17
Первый гол и с пенальти. Почему-то не удивлен. Наверное, на такой дебют никто не ставил, потому что слишком очевидно. Верблюд-лига слишком сильная для Роналду. Ему остается надеется, что арбитр будет регулярно ставить пенальти, иначе с одним голом закончит чемпионат.
DXTK
DXTK
сегодня в 20:12, ред.
Пенальти и Роналду это синонимы в футболе, с игры он бесполезен, хотя так пускай отрабатывает деньги с купленного и подаренного удара с точки.

PS Талиску удалили, и кто же будет тащить Аль Наср в следующей игре????? или специально бразильца удалили, чтобы игроком матча признать Рона, и его гол с левой пенки.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 