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Головин прокомментировал свой гол в ворота ПСЖ

вчера, 21:40
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над ПСЖ в матче 23-го тура Лиги 1 (3:1), а также свой гол в ворота парижан.

Россиянин отличился на 4-й минуте встречи, открыв счёт.

Конечно, приятно забить в ворота такого именитого клуба. Тем более на первых минутах. Это всегда придаёт дополнительную уверенность и позитивных эмоций. Но самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Думаю, эта победа абсолютно по делу. Мы быстро повели, очень вовремя забили третий гол. Важно, что ушли на перерыв, имея преимущество в два мяча. Естественно, во втором тайме больше думали уже об обороне, прежде всего нужно было внимательно сыграть у своих ворот и сохранить разницу в счёте. Это удалось.

Задачи на вторую половину чемпионата? Подняться как можно выше по турнирной таблице. Впереди ещё достаточно много матчей. К каждой игре нужно подходить максимально ответственно и постараться набрать как можно больше очков.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:23
Команда победила, а значит набраны три очка. Приятно, что эти три очка будут добавлены к тем очкам, которые уже имеются у команды. Теперь необходимо продолжать хорошо играть и еще забивать голы в ворота. Играть на победу в каждом матче и набирать очки. Это основная задача. К каждой игре надо хорошо готовиться, чтобы добиваться результата, стараться обыгрывать своих соперников.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:29
Просто красавчик Шурик ! Пора искать место в топ-клубе .
Futurista
Futurista
вчера в 22:22, ред.
Поскользнулся...упал...потерял сознание...очнулся - гол...
112910415
112910415
вчера в 22:19
геройский парень !
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 22:12
У ПСЖ проблемы с результатом как снежный ком. Очень тяжело будет команде до конца месяца как минимум. Так как травмы лидеров как впереди так и в защите дают о себе знать. Так ещё и календарь в этот промежуток очень сложный. Дома против Лилля, на выезде с Марселем так ещё и на пороге уже ЛЧ спарринг с Баварией! Так что удачи. Парижанам на ближайшие время ой как понадобиться. Так как со спортивной точки зрения команде будет очень туго!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:05
неа, школа там другая, совсем
drug01
drug01 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:58
Наша школа ЦСКА
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:51, ред.
Приятно созерцать такую игру, тот случай когда "вражина" Спартака радует его болельщика!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:48
Спасибо за ответ.
Просто чтобы знать, насколько я помню вообще к ставке можно только один коммент писать. Наверное проще удалять из поля где пишем комментарии к ставке? Но..., вдруг забыл, и... бан.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:41
Так быстро он ещё не кому не забивао,молодчик!
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