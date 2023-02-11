Головин прокомментировал свой гол в ворота ПСЖ

Полузащитник «Монако» прокомментировал победу над ПСЖ в матче 23-го тура Лиги 1 (3:1), а также свой гол в ворота парижан.

Россиянин отличился на 4-й минуте встречи, открыв счёт.

Конечно, приятно забить в ворота такого именитого клуба. Тем более на первых минутах. Это всегда придаёт дополнительную уверенность и позитивных эмоций. Но самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Думаю, эта победа абсолютно по делу. Мы быстро повели, очень вовремя забили третий гол. Важно, что ушли на перерыв, имея преимущество в два мяча. Естественно, во втором тайме больше думали уже об обороне, прежде всего нужно было внимательно сыграть у своих ворот и сохранить разницу в счёте. Это удалось.

Задачи на вторую половину чемпионата? Подняться как можно выше по турнирной таблице. Впереди ещё достаточно много матчей. К каждой игре нужно подходить максимально ответственно и постараться набрать как можно больше очков.