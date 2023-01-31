Слуцкий: «То, что Дзюба до сих пор без команды, не связано с деньгами»

Российский тренер высказался о том, почему нападающий находится без команды.

Дзюба не был травмирован, у него была определённая ситуация в «Адане Демирспор». Он вряд ли растерял какие-то свои качества. Если бы я был тренером, взял бы его без просмотра. Он тренируется, находится в хорошем функциональном состоянии, готовится. Артём хочет продолжить карьеру, но пока нет конкретики. Всё упирается в деньги? Нет, ни во что не упирается.