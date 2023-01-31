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Слуцкий: «То, что Дзюба до сих пор без команды, не связано с деньгами»

сегодня, 13:26

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о том, почему нападающий Артём Дзюба находится без команды.

Дзюба не был травмирован, у него была определённая ситуация в «Адане Демирспор». Он вряд ли растерял какие-то свои качества. Если бы я был тренером, взял бы его без просмотра. Он тренируется, находится в хорошем функциональном состоянии, готовится. Артём хочет продолжить карьеру, но пока нет конкретики. Всё упирается в деньги? Нет, ни во что не упирается.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:04
Ничего себе...вступился за товарища...))

Если дело не в финансовом вопросе...то получается Дзюба просто никому не нужен..))
112910415
112910415
сегодня в 16:32
приятели они ...
потому Леонид относится к Артёму не критично
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 14:46
.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:22
Когда-то Тёма пенисом
игрался,как артист;
теперь и ты не тренер,
и он-не футболист.
azmx42w6v4mh
azmx42w6v4mh
сегодня в 14:18
просто Дзюба уже не футболист, а Слуцкий не тренер, вот и весь сказ...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:15
То что Дзюба до сих пор без команды, впрочем, как и сам Слуцкий, говорит о их абсолютной ненужности какой-либо из команд. Один старый пешеход, который хочет возобновить свою карьеру только ради бабла, а не футбола, второй болтун и шут , который показал свою полную профнепригодность в своих 3-х последних командах.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:55
А ты откуда это знаешь?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:48, ред.
У Буратино ни ключа и, ни каморки от папы Карло. Его нос упирается в чернильницу теперь давая хлеб СМИ.
А ведь было, когда-то все наоборот, когда Ленин из хлеба делал чернилу. За, что Махно его шибко не любил.
memphis
memphis
сегодня в 13:42
Это всё упирается в его удава)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:28
Конечно не связанно с деньгами, а с их количеством...
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