Федун поздравил Тедеско с назначением главным тренером в сборную Бельгии

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.
Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, чего явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало.
Тедеско не политолог, чтобы иметь на руках аргументы и понимать ситуацию полностью.
Тедеско не политолог, чтобы иметь на руках аргументы и понимать ситуацию полностью.
А Федун радуется за Тедеско.
Федун реально 56?
Что гордости совсем не осталось?
А Федун радуется за Тедеско.
Федун реально 56?
Что гордости совсем не осталось?