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Федун поздравил Тедеско с назначением главным тренером в сборную Бельгии

сегодня, 15:57

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, чего явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 18:09
Федун потроллил Тедеско...то ли дело Спартак тренировать...это не какая то там сборная какой то бельгии...
Сп62
Сп62
сегодня в 17:47
Федун дал трамплин для Доменико в карьере. Почему бы не порадоваться?
112910415
112910415
сегодня в 17:38
вперёд, Доменико !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:20
    drug01
    drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 17:01
    Значит помнит золотое время
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 16:16
    Тедеско был рад и приветствовал исключение Спартака из еврокубков, да ещё накануне встречи российского клуба с Лейпцигом, который тренировал Тедеско!!!
    А Федун радуется за Тедеско.

    Федун реально 56?
    Что гордости совсем не осталось?
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 16:06
    Арнольдович " заностальгировал" по былым временам.
    Гость
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