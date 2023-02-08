Федун поздравил Тедеско с назначением главным тренером в сборную Бельгии

Бывший президент «Спартака» прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Бельгии.

Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, чего явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало.