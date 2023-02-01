Кокорин: «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме»

Нападающий «Ариса» высказался о времени пребывания в тюрьме.

Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать. Нужно сделать лайфхак. Чтоб в себя приводить ребят, которые чуть поплыли. На месяц, на два в СИЗО.