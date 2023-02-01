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Кокорин: «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме»

сегодня, 13:22

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о времени пребывания в тюрьме.

Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать. Нужно сделать лайфхак. Чтоб в себя приводить ребят, которые чуть поплыли. На месяц, на два в СИЗО.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:57
Всегда есть альтернатива Сашок, например : "Построить дом, посадить дерево, вырастить сына"!
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 14:43
Такому, как Кокорин, даже тюрьма не поможет и не помогла, как мы видим...
Ну что за дегенерат может сказать такое? Каждый должен отсидеть в тюрьме...
Хотя, как мне кажется, ввиду убогой речи и не развитого речевого аппарата, а так же по причине скудоумия, Кокоша не смог сформулировать правильно то, что хотел сказать. Мне кажется, он хотел сказать, что каждый парень, которые слишком много о себе возомнил, должен пройти своеобразный обряд очищения в КПЗ или тюрьме. Т.е. не каждый парень в принципе должен подружиться со шконкой, а лишь те, кто поставил себя выше общества и ему же, обществу, принес какой-то вред.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:42
Каждый нормальный мужчина должен сначала подумать, а потом сказать.
Но это не про Сашку.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:19, ред.
Кокорин: Каждый нормальный мужчина должен загорать на пляжах Кипра...ну после тюрьмы естественно...
makkie
makkie
сегодня в 14:02
Должны как раз такие как Кокорин и Мамаев.
И желательно подольше!
Futurista
Futurista
сегодня в 13:46
Тут Сашка прав...такие мажоры как он все должны отсидеть...
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
сегодня в 13:46
И зачем его выпустили...
Futurista
Futurista
сегодня в 13:44
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:40
Понты до и понты после, ничего не изменилось. Родился таким наверно и представится в глубокой старости со скрученными пальцами на ногах и руках).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:24
Идиотизм - это диагноз...
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