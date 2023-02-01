Кокорин: «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о времени пребывания в тюрьме.
Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать. Нужно сделать лайфхак. Чтоб в себя приводить ребят, которые чуть поплыли. На месяц, на два в СИЗО.
Ну что за дегенерат может сказать такое? Каждый должен отсидеть в тюрьме...
Хотя, как мне кажется, ввиду убогой речи и не развитого речевого аппарата, а так же по причине скудоумия, Кокоша не смог сформулировать правильно то, что хотел сказать. Мне кажется, он хотел сказать, что каждый парень, которые слишком много о себе возомнил, должен пройти своеобразный обряд очищения в КПЗ или тюрьме. Т.е. не каждый парень в принципе должен подружиться со шконкой, а лишь те, кто поставил себя выше общества и ему же, обществу, принес какой-то вред.
Ну что за дегенерат может сказать такое? Каждый должен отсидеть в тюрьме...
Хотя, как мне кажется, ввиду убогой речи и не развитого речевого аппарата, а так же по причине скудоумия, Кокоша не смог сформулировать правильно то, что хотел сказать. Мне кажется, он хотел сказать, что каждый парень, которые слишком много о себе возомнил, должен пройти своеобразный обряд очищения в КПЗ или тюрьме. Т.е. не каждый парень в принципе должен подружиться со шконкой, а лишь те, кто поставил себя выше общества и ему же, обществу, принес какой-то вред.
Но это не про Сашку.
Но это не про Сашку.
И желательно подольше!
И желательно подольше!