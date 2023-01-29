Погребняк: «Юран точно должен работать в Премьер-Лиге»

Экс-игрок «Зенита» поделился мнением касательно того, на работу каких тренеров в РПЛ ему было бы интересно посмотреть.

Хотел бы посмотреть на работу Юрана и Кержакова в РПЛ . Очень странно, что Сергей Николаевич Юран до сих пор без работы. Он доказал свою состоятельность в «Химках». Юран точно должен работать в РПЛ . Ещё назову Кержакова — перспективный тренер. Желаю ему побед в дальнейшем.