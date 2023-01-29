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Погребняк: «Юран точно должен работать в Премьер-Лиге»

вчера, 16:50

Экс-игрок «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением касательно того, на работу каких тренеров в РПЛ ему было бы интересно посмотреть.

Хотел бы посмотреть на работу Юрана и Кержакова в РПЛ. Очень странно, что Сергей Николаевич Юран до сих пор без работы. Он доказал свою состоятельность в «Химках». Юран точно должен работать в РПЛ. Ещё назову Кержакова — перспективный тренер. Желаю ему побед в дальнейшем.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:07
Раз пока Юрану и Кержакову не находится места у руля команд Премьер лиги, надо пробовать и доказывать свои таланты в 1 лиге. Там точно на них есть спрос
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:41
Тоже так считаю, просто пока не нашлось ему место в РПЛ
drug01
drug01
вчера в 18:41
Желание одного Павла это очень мало!!
shlomo
shlomo
вчера в 17:41
Ну все.... если Паша сказал, то сейчас у Юрана отбоя не будет от предложений
Boricku
Boricku
вчера в 17:41
Николаич красава, забивака !
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:31
Простите, но я не понял вопроса.
Это вообще был вопрос или утверждение?
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 17:30
А где я перепутал причину и следствие?
Я просто результата не вижу. Не вижу, что стали лучше слышать. Может я слепой?
протон
протон ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 17:28
Эти " борцуны" по вашему, тоже имеют право голоса на очевидные вещи, которые не нравятся определенной группе, которые имеют стаж.
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 17:27
Не, так не честно.
Гор(не Гор), сказал А, говори и Б.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 17:25
Добился.
Стали лучше слышать.
И не путайте причину и следствие. Игра на 16 аккаунтах стала следствием наличия этих 16 аккаунтов, а не наоборот.
LOpp
LOpp
вчера в 17:12
Если только Химки
Гость
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