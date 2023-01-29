Погребняк: «Юран точно должен работать в Премьер-Лиге»

Экс-игрок «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением касательно того, на работу каких тренеров в РПЛ ему было бы интересно посмотреть.
Хотел бы посмотреть на работу Юрана и Кержакова в РПЛ. Очень странно, что Сергей Николаевич Юран до сих пор без работы. Он доказал свою состоятельность в «Химках». Юран точно должен работать в РПЛ. Ещё назову Кержакова — перспективный тренер. Желаю ему побед в дальнейшем.
Это вообще был вопрос или утверждение?
Это вообще был вопрос или утверждение?
Я просто результата не вижу. Не вижу, что стали лучше слышать. Может я слепой?
Я просто результата не вижу. Не вижу, что стали лучше слышать. Может я слепой?
Гор(не Гор), сказал А, говори и Б.
Гор(не Гор), сказал А, говори и Б.
Стали лучше слышать.
И не путайте причину и следствие. Игра на 16 аккаунтах стала следствием наличия этих 16 аккаунтов, а не наоборот.
Стали лучше слышать.
И не путайте причину и следствие. Игра на 16 аккаунтах стала следствием наличия этих 16 аккаунтов, а не наоборот.