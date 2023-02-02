Талалаев прокомментировал несостоявшийся трансфер Дзюбы в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» рассказал о том, как велись переговоры с нападающим по поводу перехода.

Просмотр не предлагался. Прозвучала идея встретиться, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, как профессионал профессионалу. И тренер, и футболист, и вообще любой человек, достигший определённого статуса, имеют право обижаться, если им устраивают просмотр. Важно лишь понимать, насколько тебе это нужно и что именно тебе предлагают.

Больше непонятна истерика, поднятая вокруг ситуации. Самостоятельный человек в силах сам ответить на возникающие вопросы. Я, например, предпочитаю делать это лично, а не через кого‑то. Но если с разных сторон начинают доноситься лай и тявканье, становится понятен уровень этих людей. Не зная положение дел изнутри, пытаются вставить мнение, думая, что оно кому‑то интересно.

Сохранилось ощущение, что если жизнь заставит, могу набрать номер и сказать: «Артём, давай ещё раз подумаем». Внутри по‑прежнему остается такое чувство, с моей стороны преград точно нет.