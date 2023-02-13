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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Стало известно условие, при котором Мбаппе готов остаться в ПСЖ

сегодня, 19:30

Нападающий Килиан Мбаппе может остаться в ПСЖ.

Слухи связывают игрока со многими европейскими топ-клубами, но француз готов остаться в своей нынешней команде, если ее возглавит экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Мбаппе считает, что опыт Зидана может помочь коллективу стать еще лучше.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:52
Ох, и зря ПСЖ дал негритёнку такие привилегии и полномочия. Теперь он самым наглым образом злоупотребляет своими правами и откровенно шантажирует руководство клуба, выдвигая свои (и мамины с папой и братьями) новые, порой совершенно невыполнимые требования, всё набивая и набивая до беспредельных цифр, себе цену. Когда же, наконец, остановится эта алчная камерунская семейка вымогателей и поумерит свои царские аппетиты?
adekvat
adekvat ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 21:09
Опять принцесса закапризничала.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 20:58
Зидан не доктор... Он не поможет мбаппуше без толку пулять по воротам и игнорировать партнёров...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:46
ПСЖ походу сами жалеют что переподписали его
Dima salev
Dima salev
сегодня в 20:43, ред.
Ой, как же я устал от Зидана. Дайте ему какой-нибудь клуб чтобы он работал. Весь чемпионат мира пишут что если Франция не выйдет из группы или из 1/4 финала или не выйдет в полуфинал тогда Зидан возглавить сборную Франции.

Пока ПСЖ нормально идёт в лиге чемпионов, и тут опять Зидан своей кандидатурой испортит атмосферу ПСЖ и вылет из лиге чемпионов гарантирован.
dok66
dok66
сегодня в 20:23
Киллиан опять ставит условие ? Сколько об этом можно писать , не дорос еще .
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:18
Интересно кто же придумывает эти новости?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:03
...квартиру в Марселе,ещё один ноль в контракте и выгнать Месси,Неймара и ещё пару -тройку ведущих игроков.Да,про орден почётного легиона(и понечётного впридачу)отобрать у Путина и отдать ему.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:03
Вот это хотелки конечно, Зидана во вражеский клуб Марселя, Кейна которого не смог забрать даже МС, продать Неймара который наконец взялся за голову и божит + огромная зп которую никто не потянет. Либо он дурак либо прикидывается и ищет повод уйти...
Sigurd Ring
Sigurd Ring
сегодня в 19:45
Касательно клонов, дорогие товарищи, вот что хочу вам сказать.
На футбольное поле выходят по 11 человек с каждой стороны. И это справедливо. Если же с одной стороны выйдут 11, а с другой прибежит целая толпа болельщиков с трибуны, то тут никакая топ-команда не сдюжит. Не помогут ни Месси, ни Рональдо. Всех в ворота затолкают вместе с мячом.
Справедливость восстановят разве что бравые омоновцы с дубинками, да и то не факт. Дубинок на всех может не хватить.
Вот и у администрации сайта, даже вздумай она вмешаться, не факт, что хватит дубинок на каждого клона. Поэтому и ситуация складывается патовая.
Хорошо ещё, что на сайте в данный момент только один ярко выраженный клоновод. А представьте, если их будет несколько.
Вот посидят некоторые, посмотрят на всё здесь происходящее, да и подумают, а не завести ли и нам по сотне другой аккаунтов.
Глядишь, через пару месяцев тут вообще не протолкнуться будет.
Я так думаю.
Elliada
Elliada
сегодня в 19:44
Много хочет и многое ему уже дали. А где отдача?
Гость
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