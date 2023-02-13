Стало известно условие, при котором Мбаппе готов остаться в ПСЖ

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сегодня, 19:30

Нападающий может остаться в ПСЖ .

Слухи связывают игрока со многими европейскими топ-клубами, но француз готов остаться в своей нынешней команде, если ее возглавит экс-тренер «Реала» .

Мбаппе считает, что опыт Зидана может помочь коллективу стать еще лучше.