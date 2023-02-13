Стало известно условие, при котором Мбаппе готов остаться в ПСЖ

Нападающий Килиан Мбаппе может остаться в ПСЖ.
Слухи связывают игрока со многими европейскими топ-клубами, но француз готов остаться в своей нынешней команде, если ее возглавит экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Мбаппе считает, что опыт Зидана может помочь коллективу стать еще лучше.
Пока ПСЖ нормально идёт в лиге чемпионов, и тут опять Зидан своей кандидатурой испортит атмосферу ПСЖ и вылет из лиге чемпионов гарантирован.
Пока ПСЖ нормально идёт в лиге чемпионов, и тут опять Зидан своей кандидатурой испортит атмосферу ПСЖ и вылет из лиге чемпионов гарантирован.