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Бывший тренер «Аякса» может возглавить «Лидс». Специалист был на матче с МЮ

вчера, 22:55

Бывший тренер «Аякса» Альфред Шройдер может возглавить «Лидс», сообщает The Athletic.

По информации источника, специалист является серьёзным претендентом на эту должность. Голландец был сегодня на домашнем матче команды против МЮ в 23-м туре АПЛ (0:2).

Также сообщается, что подвижек в переговорах с Андони Ираолой и другими кандидатами нет. В «Лидсе» хотят, чтобы новый тренер был назначен до матча следующего тура чемпионата с «Эвертоном», который состоится 18 февраля.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:41
Честно говоря у Лидса и так совсем неплохо получается.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:19
Ну так себе вариант как по мне....с нидерландским грандом провалился по полной, а тут и чемпионат сильнее, и задача серьезная- не дать павлинам вылетить в Чемпионшип!
Возможно, представителям Лидса стоит обратить внимание на другого тренера из нидерландов на Питера Боша. Он вроде как свободный, опыт у него большой, да и тот же Аякс в до финала ЛЕ доводил....вроде как тоже любит атакующий футбол, но не бредит одной атакой как к примеру Бьелса.
А вообще, подошел бы павлинам Даниэль Фарке. С британским футболом хорошо знаком, причем как с АПЛ так и с Чемпионшипом. Отлично работал с Норвичем, да канарейки были командой "лифтом" но игру показывали хорошую. Даниэль любит атакующий стиль футбола, и в Лидсе есть исполнители для этого, правда не думаю что Даниэль пойдет на эту работу сейчас, т.к он работает в Гладбахе
Гость
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