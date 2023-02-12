Бывший тренер «Аякса» может возглавить «Лидс». Специалист был на матче с МЮ

Бывший тренер «Аякса» Альфред Шройдер может возглавить «Лидс», сообщает The Athletic.
По информации источника, специалист является серьёзным претендентом на эту должность. Голландец был сегодня на домашнем матче команды против МЮ в 23-м туре АПЛ (0:2).
Также сообщается, что подвижек в переговорах с Андони Ираолой и другими кандидатами нет. В «Лидсе» хотят, чтобы новый тренер был назначен до матча следующего тура чемпионата с «Эвертоном», который состоится 18 февраля.
Возможно, представителям Лидса стоит обратить внимание на другого тренера из нидерландов на Питера Боша. Он вроде как свободный, опыт у него большой, да и тот же Аякс в до финала ЛЕ доводил....вроде как тоже любит атакующий футбол, но не бредит одной атакой как к примеру Бьелса.
А вообще, подошел бы павлинам Даниэль Фарке. С британским футболом хорошо знаком, причем как с АПЛ так и с Чемпионшипом. Отлично работал с Норвичем, да канарейки были командой "лифтом" но игру показывали хорошую. Даниэль любит атакующий стиль футбола, и в Лидсе есть исполнители для этого, правда не думаю что Даниэль пойдет на эту работу сейчас, т.к он работает в Гладбахе
Возможно, представителям Лидса стоит обратить внимание на другого тренера из нидерландов на Питера Боша. Он вроде как свободный, опыт у него большой, да и тот же Аякс в до финала ЛЕ доводил....вроде как тоже любит атакующий футбол, но не бредит одной атакой как к примеру Бьелса.
А вообще, подошел бы павлинам Даниэль Фарке. С британским футболом хорошо знаком, причем как с АПЛ так и с Чемпионшипом. Отлично работал с Норвичем, да канарейки были командой "лифтом" но игру показывали хорошую. Даниэль любит атакующий стиль футбола, и в Лидсе есть исполнители для этого, правда не думаю что Даниэль пойдет на эту работу сейчас, т.к он работает в Гладбахе