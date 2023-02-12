Бывший тренер «Аякса» может возглавить «Лидс». Специалист был на матче с МЮ

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вчера, 22:55

Бывший тренер «Аякса» может возглавить «Лидс», сообщает The Athletic.

По информации источника, специалист является серьёзным претендентом на эту должность. Голландец был сегодня на домашнем матче команды против МЮ в 23-м туре АПЛ (0:2).

Также сообщается, что подвижек в переговорах с Андони Ираолой и другими кандидатами нет. В «Лидсе» хотят, чтобы новый тренер был назначен до матча следующего тура чемпионата с «Эвертоном», который состоится 18 февраля.