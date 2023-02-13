Спаллетти может возглавить «Ливерпуль»

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сегодня, 13:17

«Ливерпуль» определился с возможной заменой .

Если главный тренер «красных» будет уволен по итогам нынешнего сезона, мерсисайдцы планируют пригласить наставника «Наполи» .

Контракт итальянского специалиста с неаполитанским клубом истекает в этом году.