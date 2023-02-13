Спаллетти может возглавить «Ливерпуль»

«Ливерпуль» определился с возможной заменой Юргену Клоппу.
Если главный тренер «красных» будет уволен по итогам нынешнего сезона, мерсисайдцы планируют пригласить наставника «Наполи» Лучано Спаллетти.
Контракт итальянского специалиста с неаполитанским клубом истекает в этом году.
Нет, немецкий футбол- Вы знаете лучше и намного. И вообще, Ваши знания по персоналиям- делают Вам Честь!!! Вопрос в другом. Я обратил внимание на Тухеля, когда он работал в Дортмунде, с приходом туда Мхитаряна. Тогда, Генрих, только перешел из Шахтера, приехал в Европу, мне было интересно посмотреть на него в новом качестве. И что я хочу Вам сказать, что на мой взгляд, Мхитарян потерялся у Тухеля. Генрих очень резво начал в Боруссии, о нем писала немецкая пресса, ему выдавали далекоидущие авансы!!! А потом, если не ошибаюсь была травма, а после, он и вовсе потух... На мой взгляд, у Тухеля, Мхитарян не расцвел. Из Шахты, он пришел в Дортмунд полным сил, а уходил поникшим. Поэтому ,это тот случай, когда Тухель не смог в полной мере раскрыть талантливого игрока. Но Тухель, мне нравится своей раскрепощенностью, непохожестью на других, умением создавать ансамбль! Он не позволяет затянуть себя в трясину прагматичного и сухого немецкого футбола. Он совершенствуется, в отличии от Клоппа, который, надо признать, начинал свою тренерскую карьеру весьма интересно и смело, но с возрастом потерял интерес к совершенству, и видимо довольствуется малым, уже достигнутым...
Нет, немецкий футбол- Вы знаете лучше и намного. И вообще, Ваши знания по персоналиям- делают Вам Честь!!! Вопрос в другом. Я обратил внимание на Тухеля, когда он работал в Дортмунде, с приходом туда Мхитаряна. Тогда, Генрих, только перешел из Шахтера, приехал в Европу, мне было интересно посмотреть на него в новом качестве. И что я хочу Вам сказать, что на мой взгляд, Мхитарян потерялся у Тухеля. Генрих очень резво начал в Боруссии, о нем писала немецкая пресса, ему выдавали далекоидущие авансы!!! А потом, если не ошибаюсь была травма, а после, он и вовсе потух... На мой взгляд, у Тухеля, Мхитарян не расцвел. Из Шахты, он пришел в Дортмунд полным сил, а уходил поникшим. Поэтому ,это тот случай, когда Тухель не смог в полной мере раскрыть талантливого игрока. Но Тухель, мне нравится своей раскрепощенностью, непохожестью на других, умением создавать ансамбль! Он не позволяет затянуть себя в трясину прагматичного и сухого немецкого футбола. Он совершенствуется, в отличии от Клоппа, который, надо признать, начинал свою тренерскую карьеру весьма интересно и смело, но с возрастом потерял интерес к совершенству, и видимо довольствуется малым, уже достигнутым...
Все таки Клопп заслужил.
А если приглашать другого тренера, то Томас Франк сейчас идеальный вариант. Ливерпулю давно не хватает собранности как у Брентфорда. Пчелы очень хорошо организованны и играют как одно целое.
Все таки Клопп заслужил.
А если приглашать другого тренера, то Томас Франк сейчас идеальный вариант. Ливерпулю давно не хватает собранности как у Брентфорда. Пчелы очень хорошо организованны и играют как одно целое.
Зенит был вышка
Зенит многое дал в тренерском прогрессе
Зенит был вышка
Зенит многое дал в тренерском прогрессе