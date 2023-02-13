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Спаллетти может возглавить «Ливерпуль»

сегодня, 13:17

«Ливерпуль» определился с возможной заменой Юргену Клоппу.

Если главный тренер «красных» будет уволен по итогам нынешнего сезона, мерсисайдцы планируют пригласить наставника «Наполи» Лучано Спаллетти.

Контракт итальянского специалиста с неаполитанским клубом истекает в этом году.

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Все комментарии
protest58us
protest58us ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 22:05
Ливерпуль не достоин такого тренера как Спалетти
monah-10
monah-10
сегодня в 20:55
Идиотизм, какой 3 Спаллети, он есть никто, просто так пазл у него сложился, а Клопп есть Клопп, самый крутой тренер в мире, тренер который никогда не тренировал гранды, и делал из своих клубов то что мы видим, очень дорого стоит. Так что лысый по боку, Клопп и Ливерпуль одно целое, и ни как иначе.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 20:29, ред.
Моё Почтение!!!
Нет, немецкий футбол- Вы знаете лучше и намного. И вообще, Ваши знания по персоналиям- делают Вам Честь!!! Вопрос в другом. Я обратил внимание на Тухеля, когда он работал в Дортмунде, с приходом туда Мхитаряна. Тогда, Генрих, только перешел из Шахтера, приехал в Европу, мне было интересно посмотреть на него в новом качестве. И что я хочу Вам сказать, что на мой взгляд, Мхитарян потерялся у Тухеля. Генрих очень резво начал в Боруссии, о нем писала немецкая пресса, ему выдавали далекоидущие авансы!!! А потом, если не ошибаюсь была травма, а после, он и вовсе потух... На мой взгляд, у Тухеля, Мхитарян не расцвел. Из Шахты, он пришел в Дортмунд полным сил, а уходил поникшим. Поэтому ,это тот случай, когда Тухель не смог в полной мере раскрыть талантливого игрока. Но Тухель, мне нравится своей раскрепощенностью, непохожестью на других, умением создавать ансамбль! Он не позволяет затянуть себя в трясину прагматичного и сухого немецкого футбола. Он совершенствуется, в отличии от Клоппа, который, надо признать, начинал свою тренерскую карьеру весьма интересно и смело, но с возрастом потерял интерес к совершенству, и видимо довольствуется малым, уже достигнутым...
A.S.A
A.S.A ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 20:10
Ну возможно, деньги сейчас решают многое как для игроков, так и для тренеров)
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:09
Доброго времени суток! Ну я оцениваю работу Клоппа и Тухеля по Боруссии. Если мне не изменяет память, то Тухель пришел в Дотрмунд сразу после Юргена, и игра Боруссии стилестически не изменилась. Боруссия играла результативно как при Клоппе так и при Тухиле. Были всё теже самые скоростные атаки, игра строилась на шикарных проходах Кагавы с левого фланга, и Блащиковского с правого фланга, раскручивали атаки через центр Мхитарян и Ройс, а скоростной Обамиянг был наконечником атаки.... но Вы вроде как хорошо разбираетесь в немецком футболе да и точно знаете больше меня, поэтому доверюсь Вам! Единственное, я не согласен с примером работы в ПСЖ. Да, Томас там был шикарен, но там и подбор игроков другой, и сам статус Парижа заставлял играть первым номером и контролировать игру. Там даже прагматичный Эмери добивался успеха!)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 19:17
Хороший вариант, но все таки нужно доверить Клоппу еще один сезон. Может у него карьера сложится как у Фергюсона в МЮ.
Все таки Клопп заслужил.
А если приглашать другого тренера, то Томас Франк сейчас идеальный вариант. Ливерпулю давно не хватает собранности как у Брентфорда. Пчелы очень хорошо организованны и играют как одно целое.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:05, ред.
Нууууу, Милейший, это Вы загнули- сравнить Тухеля с Клоппом и фактически уравнять их. В том то и дело, что Тухель, один из немногих немецев, которые позволяют себе креативить. Помню, когда не так давно, Тухель работал в ПСЖ, футбол французов отличался особой привлекательностью, совсем непохожей на прагматичный немецкий футбол. Тухель тренер-универсал, умеющий читать соперника и подбирать под него тактику, это именно то, чего не умеет Клопп. А что касаемо Спалетти, то он безусловно талантливый тренер и не потому что он может стать чемпионом Италии, но потому что еще работая в Питере, он привлек к себе внимание своим нестандартным тренерским мышлением. Его возможное чемпионство в Серии А, говорит больше не о силе Наполи, но скорее наооборот- о слабости итальянского футбола. Если лидер чемпионата, за 20 туров до конца чемпионата, уже опережает ближайшего соперника на 13 очков, значит, что-то не так в этом чемпионате... Не так давно, Бавария не знала себе равных и конкуренции много лет подряд в Бундесе, опережая соперников на 20 очков! В итоге, сб. Германии, уже вторично не выходит из группы на мировых первенствах. Правильно говорят- сильные клубы, сильная сборная!!! Без стабильной конкуренции во внутреннем чемпионате- не будет и сильной сборной!
Маг_тм
Маг_тм ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:01
Зарплата тоже решает, думаю Ливерпуль может предложить ему как минимум 2 раза больше
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:50
Наполи Спалллетти сейчас прет к чемпионству СерииА, так же продолжают свое выступление в ЛЧ и все у них складывается замечательно и думаю сам Лучиано не захочет уходить из этой команды, ну если только летом клуб не "разграбят" богачи! А Ливерпулю идеально подойдет Томас Тухель! Идиология у него такая же как и у Клоппа, так что и руководству Ливерпуля будет проще в построении новой команды, т.к привыкли к требованием Клоппа, и Тухель будет требовать примерно тоже самое. А Юргену пора сменить обстановку
Capral
Capral
сегодня в 15:42, ред.
Наивное британское руководство не понимает, что одно дело работать в низкосортной Серии А и совсем другое в АПЛ, где уровень игроков, и футбола несоизмеримо выше. Но думаю- это всего-лишь утка...
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 14:18
Почему не Тухель
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:53
Он ещё в Неаполе не все дела закончил
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 13:36
Руки прочь от Спаллетти!
3ton
3ton
сегодня в 13:34
Зачем идти на понижение . Наполи сейчас лучше Ливерпуля.
Зенит был вышка
Зенит многое дал в тренерском прогрессе
ОПС
ОПС
сегодня в 13:19
А если он не согласиться? Что тогда?
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