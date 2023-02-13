В «Челси» считают, что Поттер — один из лучших тренеров мира. Его не уволят

«Челси» не собирается увольнять главного тренера клуба Грэма Поттера.
По данным источника, в лондонском клубе считают, что 47-летний специалист — один из лучших наставников в мире. Руководство «синих» будет оценивать его работу по итогам нескольких лет, а не по результатам нынешнего сезона. Даже если «Челси» не попадёт в Лигу чемпионов, Поттер не будет отправлен в отставку.
Боссы лондонской команды считают, что показать положительный результат в текущей кампании Грэму помешал тот факт, что он пришёл в клуб посреди сезона, а также большое количество травм футболистов. В «Челси» ориентируются на успех Микеля Артеты в «Арсенале», которому доверились и дали время.
А что там Поттер? как был клуб в середине таблицы, так и есть, ему купили новых игроков, но результата нет, он уже полгода, а до сих пор ниже Брайтона и разобраться не может, у него там три состава, плюс академия.
PS Поттер через чур перехвален, тот же Эдди Хау лучше работает, поднял Ньюкасл с зоны вылета и шанс на ТОП 4 за год работы.......Еще Поттер не бось после Челси поставят тренером сборной, еще кто-то его видел на этой должности.......
А что там Поттер? как был клуб в середине таблицы, так и есть, ему купили новых игроков, но результата нет, он уже полгода, а до сих пор ниже Брайтона и разобраться не может, у него там три состава, плюс академия.
PS Поттер через чур перехвален, тот же Эдди Хау лучше работает, поднял Ньюкасл с зоны вылета и шанс на ТОП 4 за год работы.......Еще Поттер не бось после Челси поставят тренером сборной, еще кто-то его видел на этой должности.......