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В «Челси» считают, что Поттер — один из лучших тренеров мира. Его не уволят

сегодня, 11:50

«Челси» не собирается увольнять главного тренера клуба Грэма Поттера.

По данным источника, в лондонском клубе считают, что 47-летний специалист — один из лучших наставников в мире. Руководство «синих» будет оценивать его работу по итогам нескольких лет, а не по результатам нынешнего сезона. Даже если «Челси» не попадёт в Лигу чемпионов, Поттер не будет отправлен в отставку.

Боссы лондонской команды считают, что показать положительный результат в текущей кампании Грэму помешал тот факт, что он пришёл в клуб посреди сезона, а также большое количество травм футболистов. В «Челси» ориентируются на успех Микеля Артеты в «Арсенале», которому доверились и дали время.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 19:47, ред.
В прошлом сезоне Челси очень фартило на старте сезона, если бы все голы соперников залетели, то был бы вопрос о попадании в ЛЧ на следующий сезон. Тот же пример матчей с Брентфордом, в первом матче Челси отскочил, а в ответной игре Брентфорд разгромил 4-1.
Теперь возникает вопрос - это процесс стагнации начался еще в прошлом сезоне или в этом сезоне.
У Тухеля Боруссия Д была нестабильна, поэтому было предположение что подобное может произойти. Единственное у Тухеля получилось стабильно пройти полсезона в первый неполный сезон, когда он выиграл ЛЧ.
Яркий пример матча с МЮ в ЛЧ, когда ПСЖ умудрился уступить МЮ, когда имел преимущество в 2 мяча.
Поэтому тут сложно сказать, что случилось с Челси, если похожие результаты были при Тухеле в этом сезоне и Тухелю тоже прикупили игроков.
112910415
112910415
сегодня в 16:46
что тут скажешь ...
рискованный план !
фамилия хороша, а что ещё ?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:24
С одной стороны середина сезона и не так много поработал главный, а с другой стороны полчища денег потратили на команду, но перспектива результата идет как за ёжиком в тумане! Даже костяк игры не просматривается, выигрывают "Броуновским движением" и скачут в середине турнирной таблице как в детском садике "на деревянных кониках") Или медленно ставит игру (вполне возможно мну не видит тонкостей таланта Поттера в футбольном ремесле) или не знает как делать огранку дорогим камушкам и какое делать ожерелье...)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:47
Посреди сезона? Он в начале сентября пришел в Челси. Прошло пол года почти…результат ну-ле-вой. Да и о чем вообще говорить, Потттер радуется одному очку даже в матчах…
«Руководству» отдельно привет.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 13:35
боже.ну что за идиоты в руководстве а(
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:58
В руководстве Челси вообще не понимают что творят.
Одно из самых бездарных ведений футбольного хозяйства.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:54
Результаты говорят совершенно о другом, но если уж хочется верить, то никто не мешает.
DXTK
DXTK
сегодня в 12:16, ред.
Тухель в прошлом сезоне тоже испытывал проблемы с составом, еще клуб находился в подвешенном состоянии, иза санкций против Абрамовича, но в АПЛ занял 3 место выйдя в два финала национальных кубков. А Также тоже пришел по середине сезона, когда клуб был на 9 месте и выиграл ЛЧ 2021 года, снова попав в ЛЧ..........

А что там Поттер? как был клуб в середине таблицы, так и есть, ему купили новых игроков, но результата нет, он уже полгода, а до сих пор ниже Брайтона и разобраться не может, у него там три состава, плюс академия.

PS Поттер через чур перехвален, тот же Эдди Хау лучше работает, поднял Ньюкасл с зоны вылета и шанс на ТОП 4 за год работы.......Еще Поттер не бось после Челси поставят тренером сборной, еще кто-то его видел на этой должности.......
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 12:06
Как говорится дайте ему поработать!
протон
протон
сегодня в 12:04
Ну и правильно, дайте ему поработать немного, под него же почти пол ярда потратили, пусть покажет на что способен.
Поттер всех заколдовал, волшебник
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 12:01
Ну, руководство Челси еще считает, что провело великолепную трансферную политику, а так же думают, что с помощью очень длинных контрактов с игроками н...ли систему. И что теперь, это не говорит о руководстве Челси ничего хорошего...
drug01
drug01
сегодня в 12:00
Нужны результаты тогда будем говорить о тренере
Elliada
Elliada
сегодня в 12:00
Стоимость состава Челси, согласно ТрансферМаркету, 1,04 млрд. И барахтаться с таким составом в середине таблицы явно тренерский прокол. Сравнение с Артетой вообще не корректно. У Артеты не было такого состава и он в первый же сезон выиграл Кубок Англии и Суперкубок Англии, хотя и присоединился к Арсеналу под Новый год
shlomo
shlomo
сегодня в 11:53
Посмотрим что будете говорить по окончанию сезона
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