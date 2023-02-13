В «Челси» считают, что Поттер — один из лучших тренеров мира. Его не уволят

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сегодня, 11:50

«Челси» не собирается увольнять главного тренера клуба .

По данным источника, в лондонском клубе считают, что 47-летний специалист — один из лучших наставников в мире. Руководство «синих» будет оценивать его работу по итогам нескольких лет, а не по результатам нынешнего сезона. Даже если «Челси» не попадёт в Лигу чемпионов, Поттер не будет отправлен в отставку.

Боссы лондонской команды считают, что показать положительный результат в текущей кампании Грэму помешал тот факт, что он пришёл в клуб посреди сезона, а также большое количество травм футболистов. В «Челси» ориентируются на успех в «Арсенале», которому доверились и дали время.