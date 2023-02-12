«Лидс» рассматривает Джеррарда в качестве нового главного тренера

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вчера, 17:54

«Лидс» может пригласить бывшего полузащитника «Ливерпуля» в качестве главного тренера. Об этом сообщил Mirror.

По информации источника, клуб рассматривает экс-наставника «Рейнджерс» и «Астон Виллы» после того, как не получилось договориться с другими специалистами, в частности, с Карлосом Корбераном из «Вест Бромвича», Андони Ираолой из «Райо Вальекано» и Арне Слотом из «Фейеноорда».

Возможность приглашения Джеррарда для «Лидса» также привлекательна тем, что вместе с тренером, вероятно, придёт его ассистент , который играл за «павлинов», а позже был тренером этого клуба.