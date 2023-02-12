Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Лидс» рассматривает Джеррарда в качестве нового главного тренера

вчера, 17:54

«Лидс» может пригласить бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда в качестве главного тренера. Об этом сообщил Mirror.

По информации источника, клуб рассматривает экс-наставника «Рейнджерс» и «Астон Виллы» после того, как не получилось договориться с другими специалистами, в частности, с Карлосом Корбераном из «Вест Бромвича», Андони Ираолой из «Райо Вальекано» и Арне Слотом из «Фейеноорда».

Возможность приглашения Джеррарда для «Лидса» также привлекательна тем, что вместе с тренером, вероятно, придёт его ассистент Гэри Макаллистер, который играл за «павлинов», а позже был тренером этого клуба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Челси» считают, что Поттер — один из лучших тренеров мира. Его не уволят
Сегодня, 11:50
СлухиБывший тренер «Аякса» может возглавить «Лидс». Специалист был на матче с МЮ
Вчера, 22:55
СлухиБывший тренер «Лидса» может возглавить «Саутгемптон»
Вчера, 19:30
СлухиАнчелотти готов тренировать «Реал» и после 2024 года
Вчера, 16:09
Анчелотти: «Я не уйду из „Реала“, пока меня не выгонят»
Вчера, 10:00
СлухиСтало известно, когда Гальярдо может вернуться к тренерской работе
11 февраля
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:59
Думаю, что при всем уважении к Стивену, он не исправит ситуацию в клубе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 