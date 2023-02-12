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Бывший тренер «Лидса» может возглавить «Саутгемптон»

вчера, 19:30

«Саутгемптон» рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Лидса» Джесси Марша в качестве возможного нового главного тренера команды.

Сегодня «святые» объявили о расставании с Натаном Джонсом через три месяца после назначения. Марш был уволен из «Лидса» несколькими днями ранее.

Также потенциальными кандидатами называют Стивен Джеррард, Ральф Хазенхюттль, Марсело Гальярдо и Нуну Эшпириту Санту.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:51
Увольнять Ральфа Хазенхюттеля было ошибкой. Австриец хоть и вошел в черную полосу, но держал компнду на плаву, и даже если уволили австрийца, то для чего нужно было назначать Нэтана Джонса? Что такого показал валлиец? Да, скромный Лутон показал хорошие результаты на определенном отрезке, вот и все, но задачи у Лутона и святых абсолютно разнын.....нужно было назначать более опытного тренера! Да и сейчас список кандидатов не внушает доверия...
Гальярдо творил историю в кубке Либертадорес с Ривером, но сможет ли он сытащить святых из болота в АПЛ? Думаю нет. Тоже самое и Стиви Джи, считаю его еще сыроватым для таких задач (именно для спасения)....Сантуш тоже не особо похож на спасителя.... вот мне интересно было бы посмотреть на работу Почеттино у руля святых....там в составе много молодых хороших игроков, думаю дал бы хороший результат с ними
DXTK
DXTK
вчера в 20:50, ред.
Хазенхюнтель то чего в списке делает, его же уволили перед Джонсом? Какой Джерси Марш, пускай марширует в свою МЛС лигу.

PS Только не Джеррарда ........ поставте Эллардайса или Бенитеса.
Malhira
Malhira
вчера в 19:53
В этом сезоне придется вылететь, им уже никто не поможет. Это уже несколько сезонов напрашивалось, и когда то должно было случиться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:42
Такова тренерская доля - можно долго и плодотворно работать с командой , а можно уже три месяца лишиться работы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:38
Тренеры ходят по кругу, Такова футбольная жизнь...
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