Бывший тренер «Лидса» может возглавить «Саутгемптон»

«Саутгемптон» рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Лидса» Джесси Марша в качестве возможного нового главного тренера команды.
Сегодня «святые» объявили о расставании с Натаном Джонсом через три месяца после назначения. Марш был уволен из «Лидса» несколькими днями ранее.
Также потенциальными кандидатами называют Стивен Джеррард, Ральф Хазенхюттль, Марсело Гальярдо и Нуну Эшпириту Санту.
Гальярдо творил историю в кубке Либертадорес с Ривером, но сможет ли он сытащить святых из болота в АПЛ? Думаю нет. Тоже самое и Стиви Джи, считаю его еще сыроватым для таких задач (именно для спасения)....Сантуш тоже не особо похож на спасителя.... вот мне интересно было бы посмотреть на работу Почеттино у руля святых....там в составе много молодых хороших игроков, думаю дал бы хороший результат с ними
Гальярдо творил историю в кубке Либертадорес с Ривером, но сможет ли он сытащить святых из болота в АПЛ? Думаю нет. Тоже самое и Стиви Джи, считаю его еще сыроватым для таких задач (именно для спасения)....Сантуш тоже не особо похож на спасителя.... вот мне интересно было бы посмотреть на работу Почеттино у руля святых....там в составе много молодых хороших игроков, думаю дал бы хороший результат с ними