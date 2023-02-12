Бывший тренер «Лидса» может возглавить «Саутгемптон»

1676219431

вчера, 19:30

«Саутгемптон» рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Лидса» в качестве возможного нового главного тренера команды.

Сегодня «святые» объявили о расставании с Натаном Джонсом через три месяца после назначения. Марш был уволен из «Лидса» несколькими днями ранее.

Также потенциальными кандидатами называют , , и .