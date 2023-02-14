Рамос поделился воспоминаниями о переходе в ПСЖ

Защитник высказался о своем переходе в ПСЖ в 2021 году.

Разумеется, уход из «Реала» изменил многое. Моя цель – всегда побеждать. Я много выиграл с мадридским «Реалом», но решил, что это неплохая возможность сменить обстановку и попытаться помочь такому коллективу, как ПСЖ .

Поначалу все было очень непросто. Нужно найти жилье и обустроиться, особенно когда приезжаешь с семьей, с четырьмя детьми. Сначала было сложно, но все получилось.