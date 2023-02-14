Рамос поделился воспоминаниями о переходе в ПСЖ

Защитник Серхио Рамос высказался о своем переходе в ПСЖ в 2021 году.
Разумеется, уход из «Реала» изменил многое. Моя цель – всегда побеждать. Я много выиграл с мадридским «Реалом», но решил, что это неплохая возможность сменить обстановку и попытаться помочь такому коллективу, как ПСЖ.
Поначалу все было очень непросто. Нужно найти жилье и обустроиться, особенно когда приезжаешь с семьей, с четырьмя детьми. Сначала было сложно, но все получилось.
Ранее стало известно условие, при котором ПСЖ продлит контракт с Рамосом.
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Честно, не мои клоны. Кто - то решил мне помочь. Думаю, брат, скорее всего.
"Получается иметь клонов для достижении собственных целей это хорошо и даже здорово, а вот другим клонов иметь нельзя."
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Не знаю, чьи клоны, но видимо этот ангел страхует мои комментарии от удалений. Кстати, замечу, они на ставках не играют как Гор. Теперь кое кому будет очень трудно их удалять это был единственный выход моего ангела.
Хотелось, что бы вообще не могли удалять лучший комментарий. Возможно, и клонов ангелов хранителей моих не наблюдалось Байкал.
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Честно, не мои клоны. Кто - то решил мне помочь. Думаю, брат, скорее всего.
"Получается иметь клонов для достижении собственных целей это хорошо и даже здорово, а вот другим клонов иметь нельзя."
----------------
Не знаю, чьи клоны, но видимо этот ангел страхует мои комментарии от удалений. Кстати, замечу, они на ставках не играют как Гор. Теперь кое кому будет очень трудно их удалять это был единственный выход моего ангела.
Хотелось, что бы вообще не могли удалять лучший комментарий. Возможно, и клонов ангелов хранителей моих не наблюдалось Байкал.