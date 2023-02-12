Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

Абидаль рассказал о победе над раком

вчера, 20:40

Экс-защитник сборной Франции Эрик Абидаль рассказал о своей победе над раком.

Я вообще ничего не почувствовал, потому что до этого чувствовал только боль. Это было испытание, на которое мне потребовалось много сил. С тобой случаются вещи, которые, безусловно, заставляют тебя узнавать о себе что-то новое. Рак меняет отношение к себе и к своему окружению, характер и образ жизни. Ты узнаёшь, какие люди остаются рядом, а какие уходят. Но это всё ещё борьба, и есть много людей, которые проходят через рак по-другому. Я прошёл через профессиональный спорт, и у меня была определённая устойчивость.

Сейчас, слава богу, всё в порядке, но я сохраняю сочувствие ко всем, кто проходит через то же самое. Знаю, что это сложно, поэтому всегда предлагаю помощь и поддержку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глушаков нашёл себе клуб, «Локо» набирает возрастных игроков. На именитых ветеранов есть спрос
10 февраляМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
В «Уфе» высказались о переговорах с Павлюченко
05 февраля
Павлюченко не возобновит карьеру в «Уфе»
04 февраля
В Кубке Легенд 2023 примут участие 4 новые команды
03 февраля
Ди Мария хочет вернуться в чемпионат Аргентины
01 февраля
Самый возрастной игрок мира продолжит карьеру в Португалии
01 февраля
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:09
Здоровья и только Здоровья!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:52
Можно пожелать только крепкого здоровья!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 