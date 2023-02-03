В Кубке Легенд 2023 примут участие 4 новые команды

11-12 февраля пройдёт Кубок Легенд 2023. Турнир станет юбилейным — пятнадцатым.
В соревновании сыграют четыре новые команды: Легенды Европы, Легенды Африки, Легенды латинских стран и Легенды СНГ. Также примут участие Легенды России и сборная Звёзд.
Команды разбиты на две группы. 11 февраля состоятся матчи внутри групп по круговой системе, а 12 февраля пройдут стыковые игры за 5-е, 3-е и 1-е места.
1. Играя армией клонов, бессмысленно ставить ставки с коэффициентом меньше 20, так как победитель в каждой группе, как правило набирает не менее 25 000, а взять 2 высоких кэфа за месяц на одном аккаунте гораздо сложнее, тем более, что в день добавляется только 400 очков (с каждого клона комменты не попишешь).
2. Поэтому не нужно вводить сложные системы расчётов, достаточно для кэфов свыше 20 поставить максимальную ставку = 200, но при этом каждый юзер сможет сделать её 5 раз, что не очень приятно, но при игре на одном аккаунте терпимо, клону же понадобится очень много времени на эту процедуру.
3. Есть ещё ставки с возможностью поставить 2000 и максимальным коэффициентом 20. Таким образом, с каждой из таких ставок можно выиграть до 40 000. Но таких ставок очень не много в месяц, по сути эти только победы явных аутсайдеров и при игре на высоких кэфах я бы на такие полагаться не стал (из-за малого количества). Тем не менее можно сделать разбивку на такие ставки, при условии если коэффициент больше 10 - не более 1000 очков за одну ставку, при этом ставки можно сделать 2.
Резюмирую:
При ставке с кэфом больше 20 - максимальная ставка = 100. При этом ставок можно делать 10 на одно событие.
При ставке с лимитом 2000 очков (1, Х, 2, 1Х, 12, Х2, ТБ 2,5 ТМ 2,5) при условии если коэффициент на событие более 10 - максимальная ставка = 1000, ставки можно делать 2 на одно событие.
Да, для этого придётся слегка усложнить алгоритм, но это поможет справиться с клонами. При этом правила для обычных игроков почти не изменятся.
Прошу согласных лайкнуть пост. Если нас будет много - надеюсь администрация нас услышит!
1. Играя армией клонов, бессмысленно ставить ставки с коэффициентом меньше 20, так как победитель в каждой группе, как правило набирает не менее 25 000, а взять 2 высоких кэфа за месяц на одном аккаунте гораздо сложнее, тем более, что в день добавляется только 400 очков (с каждого клона комменты не попишешь).
2. Поэтому не нужно вводить сложные системы расчётов, достаточно для кэфов свыше 20 поставить максимальную ставку = 200, но при этом каждый юзер сможет сделать её 5 раз, что не очень приятно, но при игре на одном аккаунте терпимо, клону же понадобится очень много времени на эту процедуру.
3. Есть ещё ставки с возможностью поставить 2000 и максимальным коэффициентом 20. Таким образом, с каждой из таких ставок можно выиграть до 40 000. Но таких ставок очень не много в месяц, по сути эти только победы явных аутсайдеров и при игре на высоких кэфах я бы на такие полагаться не стал (из-за малого количества). Тем не менее можно сделать разбивку на такие ставки, при условии если коэффициент больше 10 - не более 1000 очков за одну ставку, при этом ставки можно сделать 2.
Резюмирую:
При ставке с кэфом больше 20 - максимальная ставка = 100. При этом ставок можно делать 10 на одно событие.
При ставке с лимитом 2000 очков (1, Х, 2, 1Х, 12, Х2, ТБ 2,5 ТМ 2,5) при условии если коэффициент на событие более 10 - максимальная ставка = 1000, ставки можно делать 2 на одно событие.
Да, для этого придётся слегка усложнить алгоритм, но это поможет справиться с клонами. При этом правила для обычных игроков почти не изменятся.
Прошу согласных лайкнуть пост. Если нас будет много - надеюсь администрация нас услышит!
А где будет проходить сие мероприятие?
А где будет проходить сие мероприятие?