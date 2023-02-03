В Кубке Легенд 2023 примут участие 4 новые команды

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сегодня, 13:44

11-12 февраля пройдёт Кубок Легенд 2023. Турнир станет юбилейным — пятнадцатым.

В соревновании сыграют четыре новые команды: Легенды Европы, Легенды Африки, Легенды латинских стран и Легенды СНГ . Также примут участие Легенды России и сборная Звёзд.

Команды разбиты на две группы. 11 февраля состоятся матчи внутри групп по круговой системе, а 12 февраля пройдут стыковые игры за 5-е, 3-е и 1-е места.