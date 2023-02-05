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В «Уфе» высказались о переговорах с Павлюченко

сегодня, 14:22

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможном подписании контракта с экс-нападающим сборной России Романом Павлюченко.

Пока никто не отказывался. Мы взяли паузу в переговорах. Давайте подождём. Слишком много давления на Романа. Решение будет на следующей неделе, наверное. Думаю, что мы к чему-то подойдём спокойно, без лишнего шума.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:28
Если Газизов не шутит, и речь действительно идёт о переговорах с Павлюченко, скажу откровенно: я ничего не понимаю в российском футболе. Действительно "Умом Россию не понять...". Наш футбол определённо дошёл до ручки, если приходится от безысходности "заставлять" играть в футбол пенсионера.
Я не буду говорить о физической составляющей формы футболиста, т.к. это понятно даже дилетанту, но... мышцы, связки, которые потеряли эластичность, и как бы ты не тренировался, при первом рывке они полетят к чёртовой матери (простите).
Если это не понятно Роману, то специалисты - физиологи должны быть в курсе всего этого. Или они у нас повывелись...
Надеюсь, что эта новость из разряда "хромых уток".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:36
Пусть уже идёт молодёжь тренеровать!
112910415
112910415
сегодня в 16:25
оставь уже в покое ветерана
Loko57
Loko57 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 16:04
Лавры других не дают покоя!
lotsman
lotsman
сегодня в 15:26
Никак не сойдутся в цене? Роман уже староват для футбола на высоком уровне.
makkie
makkie
сегодня в 14:58
Ой, Рома, не связывайся ты лучше с хитросделанным Шамилем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:47
Роману 42 года пора бы на отдых.
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