В «Уфе» высказались о переговорах с Павлюченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможном подписании контракта с экс-нападающим сборной России Романом Павлюченко.
Пока никто не отказывался. Мы взяли паузу в переговорах. Давайте подождём. Слишком много давления на Романа. Решение будет на следующей неделе, наверное. Думаю, что мы к чему-то подойдём спокойно, без лишнего шума.
Я не буду говорить о физической составляющей формы футболиста, т.к. это понятно даже дилетанту, но... мышцы, связки, которые потеряли эластичность, и как бы ты не тренировался, при первом рывке они полетят к чёртовой матери (простите).
Если это не понятно Роману, то специалисты - физиологи должны быть в курсе всего этого. Или они у нас повывелись...
Надеюсь, что эта новость из разряда "хромых уток".
Я не буду говорить о физической составляющей формы футболиста, т.к. это понятно даже дилетанту, но... мышцы, связки, которые потеряли эластичность, и как бы ты не тренировался, при первом рывке они полетят к чёртовой матери (простите).
Если это не понятно Роману, то специалисты - физиологи должны быть в курсе всего этого. Или они у нас повывелись...
Надеюсь, что эта новость из разряда "хромых уток".