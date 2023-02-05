В «Уфе» высказались о переговорах с Павлюченко

Генеральный директор «Уфы» рассказал о возможном подписании контракта с экс-нападающим сборной России .

Пока никто не отказывался. Мы взяли паузу в переговорах. Давайте подождём. Слишком много давления на Романа. Решение будет на следующей неделе, наверное. Думаю, что мы к чему-то подойдём спокойно, без лишнего шума.