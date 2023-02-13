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«Понимаешь, что всё – надоело!» Акинфеев — об уходе из сборной

сегодня, 17:11

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями касательно завершения выступлений за сборную России.

Ни грамма сомнений не было. Когда я понял окончательно, что всё, позвонил Саламычу, сказал, что завтра будет заявление на сайте ЦСКА. При этом не хотел на камеру пафосно это говорить – и попросил пресс-атташе Игоря Владимирова, чтобы сразу перепечатали это заявление на сайте РФС, и пусть информация разойдется именно так.

Потом были два разговора с Саламычем, но я сразу сказал, что никогда в жизни решения не поменяю. Если бы у меня не было травм и я чувствовал в себе силы, то, конечно, не сделал бы такой шаг. Играл бы и в ус не дул. Но в моей ситуации, когда трое детей, не хочется уже лишний раз приезжать на сборы.

Если брать взрослый футбол, то с 2002 года я только с перерывами на отпуск делал одно и то же. Ты знаешь, что есть весенние матчи чемпионата и Кубка, осенние, еврокубки, чемпионаты мира, Европы, и все это идет по кругу. И в один прекрасный момент понимаешь, что всё – надоело! Хочу дома валяться на диване! Хочу мороженого поесть!

Черчесов это понял. Когда пошли разговоры перед Евро о возвращении, мы тоже общались. Я слышал, что опять качели в мою сторону могут качнуться, и говорю: «Саламыч, всё, давайте даже не начинать! Мы уже всё два года назад решили!» И на этом всё прекратилось.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:16
"Рассуждения очень несправедливого человека."

Это в мой адрес??

Я действительно хочу знать, что в реальности послужило поводом уйти из сборной!?
Вы где то прочли, что я смеюсь над его травмами?
Или раньше это читали? (Случай с чернокожим напом Спартака опускаем)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:34
Они не могут этого понять.

Это тоже самое например если упрекать ЦСКА в проигрыше ¼ финала лч интеру хотя сами не играли в ¼ финала
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 21:30
Более того, все вратари РПЛ в сумме не сыграли в ЛЧ и половины матчей, что сыграл Игорь. Так что. все это от зависти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:29
Рассуждения очень несправедливого человека. У него было две травмы крестов на одном колене, а люди часто и после одной не возвращаются. После каждой игры ему откачивали жидкость из колена и до сих пор это делают. А после этого еще день-два нельзя тренироваться. Выбор был простой, или инвалидом стать, или уйти. А насчет мороженого и прочей шелухи - это шутки ради. Человек 20 лет отыграл за клуб, 15 лет за сборную и некоторых "поморов" хватает совести для злословия. Вот что делает с людьми патологическая любовь к одному , презираемому многими клубу. Но истина выше всего - Игорь лучший вратарь РПЛ в 21 веке. И таким будет долго, а может всегда!
Сп62
Сп62
сегодня в 21:19
Человек, который достиг всего, о чём мечтают многие игроки, может позволить себе расслабиться и хоть иногда побыть обыкновенным обывателем, как многие из нас. Осуждать за такое желание заслуженного профессионала просто невозможно. Игорю уважение гарантировано на многие годы. Есть с кого брать пример.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 20:21, ред.
Вообще то его уговаривали вернуться но он уходил не ради того чтобы возвращаться. Лучший вратарь России в 21 веке. А эмоции после чм18 было предостаточно
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:09
Ушёл достойно, молодым дал шанс проявить себя, что похвально.
У В А Ж Е Н ИЕ !!!
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:58
Оказывается ему на мороженное не хватало, а в сборной добавить отказались.
pomor45
pomor45 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 19:56
В сборной, значит, мороженное нельзя, а в клубе - пожалуйста? Детей приплёл зачем-то. Жалкое враньё. Думал ломаться перед ним станут, уговаривать, а его отправили без особых эмоций. У него до сих пор жаба внутри сидит, покоя не даёт. Уляжется на диван с мороженным, а она тут, как тут, всё о былом напоминает.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:25
Снимаю шляпу и аплодирую стоя. Красивый уход. Молодец Игорь, достойно! Валяться на диване ты конечно долго не сможешь, я думаю. Скорее всего пойдёшь тренировать молодёжь. Будешь им хорошим наставником.
memphis
memphis
сегодня в 19:16
Ушёл достойно, за это уважаю
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 19:04
При том что болельщики спартака любят вспоминать про рекорд акинфеева но сами забывают что их команда не играла даже эти 43 матча в отличии от Акинфеева в 21 веке
МапС
МапС
сегодня в 18:56
Мороженое на диване - извращение.
Вот пиво - совсем другое дело!
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 18:56
Причём здесь "Спартак" и ЛЧ??? Спусти пар,не будь серьёзным.
adekvat
adekvat
сегодня в 18:54
Правильно мужик сказал, мужик сделал.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 18:52
Врядли Спартак в 21 веке сыграл 43 матча. И даже когда играли играли ужасно. Дальше ЦСКА (¼ финала лиги чемпионов) никто не проходил. И то проиграли интеру который стал победителем лч
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
сегодня в 18:37
Коллега моей супруги говорил так : "Моё представление о несчастье-это чтение лекции в понедельник на первой паре".
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:35
Чё тут спартачу непонятно? Травмы мешают заработать детЯм на мороженое,поэтому себе на пломбир не хватает.А на сборах-лишние расходы на связь из Испании были.Хорошо вашим:Всё бензоколонки оплачивают,включая шестизвёздочные отели в Дубае...
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 18:32
У них обратная ситуация : 43 гениальных(но это не точно) вратаря в 21 веке сыграли по одному матчу ,при 43 тренерах,15 из которых-главные...Фу,блин,тут в подсчётах запутаться можно!!!
протон
протон
сегодня в 18:20
Хочу дома валяться на диване! Хочу мороженого поесть! - прям процитировал половину страны в понедельник )
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:06
В сборной денег не заработаешь, только травмы и усталость. Нужно сосредоточиться там, где платят деньги.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 22bw3fanzsph (раскрыть)
сегодня в 18:05
Пока Акинфеев играл эти 43 матча ваш клуб находился на 6 месте и почти не видели лч. Назови хоть одного футболиста Спартака который сыграл 43 матча в лч в 21 веке?
shlomo
shlomo
сегодня в 17:37
Игорян ушёл из сборной максимально красиво, на мажорной ноте, после того самого отбитого пенальти ногой, когда вытащил сборную в 1/4 финала ЧМ.
Лучшего момента поймать было сложно!
isamsn
isamsn
сегодня в 17:36
У ряда писателей фобия и стойкий диагноз...
38rt5hkhmq52
38rt5hkhmq52
сегодня в 17:34, ред.
Надо просто хорошо его назад позвать
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:33, ред.
Мну так и не понял, что надоело:
1. Травмы
2. "Но в моей ситуации, когда трое детей, не хочется уже лишний раз приезжать на сборы"
А тут ещё мороженное...)
22bw3fanzsph
22bw3fanzsph
сегодня в 17:29
А рекорд-43 делать не надоедало?
Гость
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