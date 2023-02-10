Глушаков нашёл себе клуб, «Локо» набирает возрастных игроков. На именитых ветеранов есть спрос

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сегодня, 18:35

Они не торопятся уходить из РПЛ .

Слухи о том, что «Пари Нижний Новгород» подпишет Дениса Глушакова, гуляли по интернету еще с января, но о заключении контракта сообщается только сейчас. Этой зимой из именитых ветеранов новую команду себе нашел не только экс-полузащитник «Спартака».

«Локомотиву» нужен опыт Дзюбы

У этой сделки достаточно как аргументов «за», так и доводов «против». Бесспорно, у москвичей собрался слишком молодой состав, чтобы уверенно решать задачу по сохранению места в Премьер-Лиге – чтобы в решающих поединках не затряслись коленки и получилось выдать максимум, нужна закалка. У Артёма она есть – нападающий показывал свои лучшие качества, когда его отправляли по арендам из «Спартака» и выгоняли из «Зенита».

Первый результативный сезон Дзюба выдал в «Томи», за которую выступал на правах аренды, — там он забил 10 мячей за 24 матча в чемпионате 2010 года. Затем «красно-белые» отдали его «Ростову» — и снова успех (17 голов за 28 игр). Самый свежий пример – ссылка в тульский «Арсенал», когда у российского нападающего не сложились отношения с на тот момент главным тренером петербуржцев Роберто Манчини. За Тулу Артём провел яркую весну и попал в финальную заявку сборной России на домашний ЧМ -2018. Что было дальше, мы помним.

Ситуация в «Локомотиве» кризисная – как раз такая, в которой Артём привык себя проявлять. Но есть и факторы риска. Прежде всего это форма возрастного форварда. По сути, он не проходил со своими командами ни летних, ни зимних сборов – с «Аданой Демирспор» подписал контракт, когда сезон уже начался (в итоге – 1 мяч за 4 матча и статус игрока ротации). Весь январь Дзюба провел в поиске команды – стучался то в «Пари НН», то в «Торпедо», а в «Локомотив» попал только в феврале – когда до первых официальных матчей остается меньше двух недель.

И, конечно, проблемы с характером, — 34-летний нападающий может стать дядькой-наставником в раздевалке, на которого тренеру Михаилу Галактионову можно положиться – но и самому молодому специалисту должно хватить авторитета, чтобы экс-футболист «Зенита», чемпион России и бывший капитан сборной России стал его слушать.

Вместе с Артёмом приехал Смольников

Уже не раз говорилось, что у «Локо» слишком молодой состав, которому не хватает опытных наставников – тех, кто будет направлять молодежь. Смольников способен помочь, но у возрастного защитника непростые отношения с клубом. Еще на первых шагах футбольной карьеры он не попал в дубль «железнодорожников» после академии и ушел в «Торпедо».

Второй заход случился зимой 2008 года. В основе оказался не сразу, затем его ставили на самые разные позиции, отправляли по арендам. А летом 2012 года Игорь снова покинул родной клуб – и расставание, вероятно, было тяжелым (когда забил «красно-зеленым» за «Зенит» в Суперкубке в сезоне 2015/16, пошел праздновать к трибуне москвичей).

Первую часть текущего сезона Смольников провел в «Торпедо» — и был одним из лучших в команде. Тем удивительнее, что зимой возрастной защитник покинул коллектив. Вопреки слухам, конфликта с главным тренером «автозаводцев» не было, об этом сообщил сам Талалаев:

Находился в отпуске, когда президент клуба сообщил: к нему пришёл игрок и озвучил решение. Я уточнил, нужен ли мой звонок, чтобы оставить Смольникова в команде. «Мы говорили около получаса, Игорь аргументированно изложил причины. Не думаю, что твоё вмешательство его переубедит», — был ответ. С моей стороны бессмысленно сглаживать что‑то на ровном месте: у нас не было ни конфликтов, ни ругани. Два серьёзных человека расставили точки над i.

В заявке «Локомотива» уже есть два игрока на правый фланг обороны: Дмитрий Живоглядов и Максим Ненахов. У них конкуренцию возрастной футболист вряд ли выиграет – скорее будет сидеть на скамейке на случай травмы одного из напарников по амплуа. И отвечать за атмосферу в раздевалке.

Глушаков тренировался с «Пари НН» с января

Слухи о заключении соглашения стали появляться еще в тот момент. Второй сбор нижегородцев стартовал 24 января – и уже тогда Денис появился в расположении команды. Так информацию в СМИ прокомментировал генеральный директор клуба Равиль Измайлов:

Денис Глушаков сегодня присоединился к команде на втором турецком сборе. Денис — игрок с огромным опытом, у которого нашим молодым футболистам будет чему поучиться и в тренировочном, и в игровом процессе. Пока Глушаков приезжает на просмотр, о подписании контракта сообщим, когда примем это решение.

Позднее Глушаков даже принял участие в товарищеском матче с «Локомотивом» из Пловдива. Сегодня нижегородцы все-таки объявили о подписании 36-летнего полузащитника, контракт будет действовать до окончания нынешнего сезона, в нем предусмотрена опция продления.